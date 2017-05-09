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Симонян: Каррера не даст расслабиться футболистам "Спартака" в следующем сезоне

Спорт
9 мая, 20:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

В воскресенье по итогам матчей 27-го тура "Спартак" досрочно завоевал первую с 2001 года победу в чемпионате страны

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МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера очень требовательный специалист, так что не даст расслабиться команде в следующем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС), ветеран красно-белых Никита Симонян.

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В воскресенье по итогам матчей 27-го тура "Спартак" досрочно завоевал первую с 2001 года победу в чемпионате страны. Ранее владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что Каррера, который возглавил команду в августе прошлого года, останется на своем посту и в следующем сезоне.

"Обычно такое в сознании игроков бытует, мол, мы выиграли чемпионство и теперь можно играть с меньшей отдачей, - напомнил Симонян, который дважды приводил красно- белых к победе в чемпионате в качестве главного тренера. - Поэтому хотелось бы предостеречь ребят от этого, знаете, как говорят, от великого до смешного один шаг. Чтобы не было провалов в следующем сезоне, каждый игрок должен выходить на поле отмобилизованным, так как они это делали по ходу текущего сезона. Хотелось бы, чтобы Каррера остался, потому что это человек с высокой требовательностью к игрокам и самому себе, который, думаю, не даст игрокам расслабиться".

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"Думаю, он останется, - уверен собеседник ТАСС. - Вы знаете, мне не приходилось с ним близко общаться, единственное, он подходил ко мне на юбилей и поздравил, а так не было общения. Но по всему видно, что это человек, который поиграл в такой команде, как "Ювентус", неслучайно он работал с Антонио Конте. И он оказался тренером, который готов не только поставить игру в обороне, но и в целом".

Каррера был помощником Конте, который сейчас возглавляет лондонский "Челси", сначала в "Ювентусе" (2009-2014), а затем в сборной Италии.

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