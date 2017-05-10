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КДК РФС рассмотрит неявку Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию

Спорт
10 мая, 10:04 дата обновления: 10 мая, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Как сообщил ТАСС глава комитета Артур Григорьянц, пока в КДК объяснения от "Спартака" по поводу неявки итальянца на пресс-конференцию после субботнего матча с "Томью" не поступили

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неявку главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча с "Томью". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"По матчу "Спартак" - "Томь": главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не принял участие в обязательном флеш-интервью и обязательной пресс-конференции, - сказал он. - Пока никак объяснений не поступало. Не знаю, может, к заседанию они и появятся".

"Мы оповестили "Спартак"; если клуб считает нужным, чтобы он пришел, он придет, а если клуб посчитает нужным предоставить его объяснения, клуб это сделает. Да, мы его приглашаем, но вообще мы на все заседания приглашаем всех. Есть какие-то специальные приглашения в определенных моментах, а так все клубы оповещаются о дате и времени заседания. Так положено по регламенту", - также сообщил собеседник ТАСС.
Заседание комитета пройдет 11 мая.

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Матч 27-го тура чемпионата страны прошел в субботу в Москве и завершился победой красно-белых (1:0), единственный гол с пенальти на 15-й минуте забил Квинси Промес. В пресс-службе "Спартака" причины неявки Карреры на пресс-конференцию не прокомментировали. Сам Каррера покинул стадион спустя примерно пять минут после объявления о том, что он не примет участие в пресс-конференции. 

Штраф за неявку на флеш-интервью, согласно регламентным нормам, - 50 тысяч рублей, столько же составляет штраф за игнорирование пресс-конференции. Однако в случае, если Каррера докажет КДК, что отсутствовал на флеш-интервью и пресс-конференции по уважительной причине, то он не будет оштрафован. В таком случае штрафом в размере 50 тысяч рублей будет наказан "Спартак", поскольку не прислал на пресс-конференцию другого члена тренерского штаба. Кроме того, в таком случае "Спартак" может быть оштрафован и за неучастие представителей команды во флеш-интервью, так как общение с журналистами капитана команды Дениса Глушакова в эфире программы "Все на матч!" КДК РФС может не засчитать в качестве обязательного флеш-интервью.

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