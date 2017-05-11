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Конгресс ФИФА заслушает доклад о подготовке к ЧМ-2018 и утвердит глав комитета по этике

Спорт
11 мая, 0:15 UTC+3 МАНАМА корр. ТАСС, Олег Кошелев

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выступит с докладом о подготовке к турниру, который через год пройдет в 11 городах России, а также о стартующем в июне Кубке конфедераций

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Заседание конгресса Международной федерации футбола

Заседание конгресса Международной федерации футбола

© EPA/JOSE MENDEZ

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Ежегодный конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) состоится в четверг в Бахрейне. Члены конгресса ознакомятся с докладом генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина о подготовке к чемпионату мира, а также проголосуют за назначение новых глав арбитражной и следственной палаты комитета по этике.

Отдельным пунктом в разделе докладов в повестке 67-го конгресса значится чемпионат мира 2018 года. В его рамках о подготовке к турниру, который через год пройдет в 11 городах России, а также о стартующем в следующем месяце Кубке конфедераций расскажет Алексей Сорокин. Также будут представлены отчеты ФИФА за 2016 год и план на будущие турниры.

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"Быстрое рассмотрение" североамериканской заявки отложено

Конгрессу предшествовало заседание совета ФИФА, которое состоялось во вторник. На нем были утверждены квоты конфедераций на чемпионат мира 2026 года, в котором впервые примут участие 48 сборных, а также обозначена процедура выбора места, где пройдет турнир. Как и ожидалось, Европа получила 16 мест, Африка - 9,5, Азия - 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка - по 6,5, Океания - 1,5. Поcле отборочного турнира состоятся межконтинентальные матчи по системе плей-офф, по итогам которых определятся два последних участника чемпионата мира.

Что касается выборной процедуры, то совет отклонил предложение о "быстром рассмотрении" совместной заявки США, Канады и Мексики. Другие потенциальные кандидаты смогут подать заявки до 11 августа текущего года. Учитывая, что Азия и Европа не смогут претендовать на проведение турнира (правило ротации позволяет конфедерации проводить чемпионат мира не чаще одного раза в 12 лет), реальным конкурентом североамериканской заявки может выступить только Марокко, чей интерес к турниру неоднократно упоминался в прессе.

Вероятнее всего, окончательное решение будет принято на конгрессе ФИФА в Москве в июне 2018 года. Таким образом, у США, Канады и Мексики, чья заявка на данный момент является единственной формально поданной и выглядит безоговорочным фаворитом, будет ровно восемь лет на подготовку турниру.

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"ФИФА сама страдает от своего решения"

Главной темой обсуждения перед конгрессом стало снятие с должностей главы арбитражной палаты комитета по этике ФИФА Ханса-Йоахима Эккерта и председателя следственной палаты комитета организации по этике Корнеля Борбели. Соответствующее решение было принято советом.

Бормели и Эккерт оперативно отреагировали на решение, созвав на следующее утро пресс-конференцию. Оба отметили, что решение совета стало для них полной неожиданностью, притом они узнали о нем фактически из прессы. "Я могу с сожалением отметить, что перестановки в комитете по этике означают конец реформ ФИФА, это провал борьбы с коррупцией. Сейчас на рассмотрении комитета несколько сотен дел, ФИФА сама пострадает от своего решения, так как не предоставила комитету никакого переходного периода", - подчеркнул Борбели.

На их места предложены грек Вассилиос Скурис и Мария Клаудия Рохас из Колумбии. Кандидатуры должны быть утверждены конгрессом ФИФА. Также конгресс должен утвердить руководство ряда других комитетов, включая дисциплинарный, апелляционный, аудиторский и другие. Кроме того, конгресс рассмотрит ряд финансовых вопросов, в числе которых подробный бюджет на 2018 год.

Заседание конгресса начнется в 9:30 мск.

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