Медведев: Фонд поддержки олимпийцев подготовит программу выплат призерам Игр-2018

ГОРКИ, 11 мая. /ТАСС/. Фонд поддержки олимпийцев России подготовит программу выплат за победы на предстоящих в южнокорейском Пхенчхане зимних Олимпийских играх 2018 года, а также обеспечит присутствие на этих соревнованиях в качестве гостей прославленных спортсменов прошлых лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета фонда.

"За счет средств фонда на следующие Олимпийские игры поедут чемпионы и призеры Олимпиад прошлых лет - для них в человеческом плане это, конечно, очень и очень важно", - сказал Медведев, отметив, что "60 наших прославленных олимпийцев смогут вновь окунуться в спортивную атмосферу и, естественно, не только поболеть за нашу страну, но и помочь нашим действующим спортсменам и советами, и самим фактом присутствия".

Медведев назвал зимние Олимпийские игры 2018 года важнейшим из предстоящих в ближайшее время соревнований. "Мы с вами говорили по поводу необходимости подготовки программы призовых выплат победителям и призерам (этих Игр). Рассчитываю на то, что эта программа будет доработана и, конечно, будет принята", - сказал глава кабмина.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Благодарность участникам Фонда

Медведев отметил, что Фонд работает успешно и поблагодарил всех, кто принимает в этой деятельности участие. "За сотрудничество хочу выразить признательность, имея в виду и сам факт этого сотрудничества, и то, что ситуация в экономике не самая простая. Это сказывается и на бизнесе, финансовая нагрузка на участников Фонда, естественно, ощутимая. Но даже в этих условиях вы сделали очень многое для того, чтобы Россия оставалась в числе ведущих спортивных стран, благодаря, в том числе, вашей поддержке были завоеваны медали, которыми гордится вся страна", - обратился премьер к благотворителям.

Медведев отдельно отметил поддержку Фондом ветеранов спорта в виде выделения соответствующих грантов победителям и призерам разных международных соревнований, которые уже вышли на пенсию. "Эти спортсмены очень многое сделали для спорта, для престижа нашей страны, мы не в праве забывать об этом. И очень важно, что Фонд в этом направлении работает", - сказал глава кабмина. Он указал также на важность развития детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. По его словам, с 2009 года на эти цели Фондом было выделено более 900 грантов на 1,5 млрд рублей.

Кроме того, Медведев коснулся темы социально-профессиональной реабилитации спортсменов, завершивших карьеру. "Мы знаем, что у современного спорта очень сложная экономика, причем, очень часто к этой экономике еще и густо подмешивается политика, и у нас сегодня явный дефицит профессиональных спортивных менеджеров и юристов. Многие спортсмены, которые уже не выступают, могли бы наверное найти для себя здесь новые возможности, за счет Фонда мы финансируем обучение таких спортсменов и специалистов", - подчеркнул глава правительства.

Деятельность Фонда

Фонд поддержки олимпийцев России был образован в 2005 году, за прошедшие годы он реализовал почти семь десятков благотворительных программ на более 9 млрд рублей. В частности, было выплачено почти 10 тыс. грантов спортсменам и специалистам сборных команд России по 42 олимпийским видам спорта. По итогам Олимпийских игр начиная с 2006 года спортсменам в качестве призов вручаются престижные автомобили и выплачиваются крупные денежные вознаграждения. Как сообщили в правительстве РФ, в настоящее время фондом реализуются программы по развитию олимпийского движения, по поддержке победителей и призеров разных Олимпиад и соревнований "Дружба-84", достигших пенсионного возраста, по поддержке специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и т.д.

В попечительский совет Фонда входят ряд высокопоставленных чиновников и прославленных в прошлом спортсменов, а также представители крупного бизнеса. В заседании сегодня приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Павел Колобков, глава "Лукойла" Вагит Алекперов, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, гендиректор "ФосАгро" Андрей Гурьев, председатель набсовета "Базового элемента" Олег Дерипаска, глава "Новолипецкого металлургического комбината" Владимир Лисин, председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, глава "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский и председатель совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" Виктор Рашников.