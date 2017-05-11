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Сборная Чехии в овертайме победила норвежцев на чемпионате мира по хоккею

Спорт
11 мая, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Победную шайбу забросил Ян Коварж

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Эпизод матча Чехия - Норвегия

Эпизод матча Чехия - Норвегия

© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Чехия в овертайме обыграла команду Норвегии со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.

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Шайбу забросил Ян Коварж (62-я минута).

Сборная Чехии вышла на третье место в группе А с семью очками. Команда Норвегии занимает четвертое место с таким же количеством очков, но уступает чехам по дополнительным показаниям. В группе В, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Швейцарии, Финляндии, Франции, Словении, Белоруссии.

Сборная Чехии проведет следующий матч 12 мая против команды Словакии. Сборная Норвегии встретится с командой Финляндии 13 мая.

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