Сборная Чехии в овертайме победила норвежцев на чемпионате мира по хоккею

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Чехия в овертайме обыграла команду Норвегии со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.
Шайбу забросил Ян Коварж (62-я минута).
Сборная Чехии вышла на третье место в группе А с семью очками. Команда Норвегии занимает четвертое место с таким же количеством очков, но уступает чехам по дополнительным показаниям. В группе В, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Швейцарии, Финляндии, Франции, Словении, Белоруссии.
Сборная Чехии проведет следующий матч 12 мая против команды Словакии. Сборная Норвегии встретится с командой Финляндии 13 мая.