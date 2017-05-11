Алекно: волейболисты "Зенита" показали, что им не безразличен чемпионат России

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МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа в финале чемпионата России над московским "Динамо" показала, что волейболисты казанского "Зенита" не относятся безразлично к турниру. Об этом журналистам заявил главный тренер "Зенита" Владимир Алекно.
"Зенит" в финале турнира одолел московское "Динамо" со счетом 3-0 по партиям - 25:20, 25:17, 25:16.
"Легких побед не бывает, просто отработали как положено. Непростой турнир, особенно после финала Лиги чемпионов. Но ребята молодцы, выдержали, показали, что им не безразлично", - сказал Алекно.
"Зенит" стал чемпионом России четвертый раз подряд.