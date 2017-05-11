Волейболисты "Зенита" в четвертый раз подряд выиграли чемпионат России

Волейболисты "Зенита" в четвертый раз подряд выиграли чемпионат РоссииСпорт 11 мая, 21:11
Федор Емельяненко заявил, что все его допинг-тесты были отрицательнымиСпорт 11 мая, 21:08
Российские бойцы ММА Сидельников, Молдавский и Немков подписали контракты с BellatorСпорт 11 мая, 21:05
Тренер: боксер Алоян ставит задачу отобраться на Олимпиаду-2020Спорт 11 мая, 21:03
Федор Емельяненко проведет четырехнедельный сбор в Нидерландах перед боем с МитриономСпорт 11 мая, 20:58
Боксер Алоян может провести очередной бой в конце лета - начале осениСпорт 11 мая, 20:54
Киселевич: игра сборной России в матче с Данией улучшилась после первой шайбыСпорт 11 мая, 20:50
Белый дом: Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности не в связи с РФМеждународная панорама 11 мая, 20:45
Шахматист Карякин не видит смысла в своем участии в московском этапе Гран-приСпорт 11 мая, 20:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Казанский "Зенит" обыграл московское "Динамо" со счетом 3-0 в финале чемпионата России по волейболу сезона-2016/17. "Финал шести" турнира проходил в столичном дворце спорта "Динамо".
Ранее новосибирский "Локомотив" в матче за третье место обыграл белгородское "Белогорье" со счетом 3-0. Пятое место занял "Факел" из Нового Уренгоя, обыгравший в среду "Газпром-Югру" из Сургута (3-1).
Это чемпионство стало для "Зенита" четвертым подряд и девятым в истории.