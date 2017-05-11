Волейболисты "Зенита" в четвертый раз подряд выиграли чемпионат России

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Казанский "Зенит" обыграл московское "Динамо" со счетом 3-0 в финале чемпионата России по волейболу сезона-2016/17. "Финал шести" турнира проходил в столичном дворце спорта "Динамо".

Ранее новосибирский "Локомотив" в матче за третье место обыграл белгородское "Белогорье" со счетом 3-0. Пятое место занял "Факел" из Нового Уренгоя, обыгравший в среду "Газпром-Югру" из Сургута (3-1).

Это чемпионство стало для "Зенита" четвертым подряд и девятым в истории.