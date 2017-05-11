Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Волейболисты "Зенита" в четвертый раз подряд выиграли чемпионат России

Спорт
11 мая, 21:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

В финальном матче казанский клуб обыграл московское "Динамо"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно и волейболисты клуба

Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно и волейболисты клуба

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Казанский "Зенит" обыграл московское "Динамо" со счетом 3-0 в финале чемпионата России по волейболу сезона-2016/17. "Финал шести" турнира проходил в столичном дворце спорта "Динамо".

Ранее новосибирский "Локомотив" в матче за третье место обыграл белгородское "Белогорье" со счетом 3-0. Пятое место занял "Факел" из Нового Уренгоя, обыгравший в среду "Газпром-Югру" из Сургута (3-1).

Это чемпионство стало для "Зенита" четвертым подряд и девятым в истории.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РПЦ призвала не рассматривать дело Соколовского как "дело церкви против блогера"
2
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
3
Фотограф ТАСС, снимавший встречу Лаврова и Трампа, призвал СМИ США не терять достоинства
4
Киселевич: игра сборной России в матче с Данией улучшилась после первой шайбы
5
Украина подтвердила обязательство вывезти свои радиоактивные отходы из РФ
6
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
7
ТАСС удивлен реакцией американских СМИ на фотосъемку встречи Трампа и Лаврова
Темы дня
Загрузка...
Реклама