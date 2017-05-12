Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штястны: опыт игры в КХЛ может помочь словацким хоккеистам в матче с командой России

Спорт
12 мая, 14:17 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Всего опыт игры в КХЛ в словацкой команде имеет 14 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Штястны (слева)

Андрей Штястны (слева)

© Monika Skolimowska/dpa via AP

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистам сборной Словакии в матче с командой России может помочь то, что большинство игроков соперника они знают по матчам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал нападающий сборной Словакии Андрей Штястны.

Сборная Словакии в субботу проведет матч предварительного этапа чемпионата мира с россиянами, начало встречи в 17:15 мск. Штястны предыдущие четыре года выступал за клуб КХЛ "Слован", а минувший сезон заканчивал в "Дукле". За словаков в нынешнем чемпионате мира из местного чемпионата выступает семь игроков, а также один представитель КХЛ - защитник "Автомобилиста" Михал Чайковски. Всего опыт игры в КХЛ в словацкой команде имеет 14 человек.

Смотрите также

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

"У россиян отличные игроки, такие как (Никита) Гусев, (Вадим) Шипачев. Мы знаем о них по играм в КХЛ, и это может нам помочь, - рассказал Штястны. - У нас нет игроков из Национальной хоккейной лиги, как у соперника. Но есть ребята из чешской и словацкой лиг, завтра мы рассчитываем показать хорошую игру".

В четырех предыдущих матчах с командами Италии, Латвии, Дании и Германии сборная Словакии набрала четыре очка и занимает шестое место в группе А. На предварительном этапе словакам осталось провести матчи с командами России, США и Швеции.

"С итальянцами у нас был первый матч. Поэтому мы волновались, и когда те забили, у нас начались проблемы. С датчанами мы проигрывали 0:3 после второго периода, но выиграли третий период 3:0. Теперь, если нам нужно выходит в четвертьфинал, надо выигрывать в остальных трех матчах", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
2
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
3
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
Путин назвал серьезным шагом идею кабмина повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе
7
Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении 114 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама