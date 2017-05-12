Штястны: опыт игры в КХЛ может помочь словацким хоккеистам в матче с командой России

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистам сборной Словакии в матче с командой России может помочь то, что большинство игроков соперника они знают по матчам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал нападающий сборной Словакии Андрей Штястны.

Сборная Словакии в субботу проведет матч предварительного этапа чемпионата мира с россиянами, начало встречи в 17:15 мск. Штястны предыдущие четыре года выступал за клуб КХЛ "Слован", а минувший сезон заканчивал в "Дукле". За словаков в нынешнем чемпионате мира из местного чемпионата выступает семь игроков, а также один представитель КХЛ - защитник "Автомобилиста" Михал Чайковски. Всего опыт игры в КХЛ в словацкой команде имеет 14 человек.

"У россиян отличные игроки, такие как (Никита) Гусев, (Вадим) Шипачев. Мы знаем о них по играм в КХЛ, и это может нам помочь, - рассказал Штястны. - У нас нет игроков из Национальной хоккейной лиги, как у соперника. Но есть ребята из чешской и словацкой лиг, завтра мы рассчитываем показать хорошую игру".

В четырех предыдущих матчах с командами Италии, Латвии, Дании и Германии сборная Словакии набрала четыре очка и занимает шестое место в группе А. На предварительном этапе словакам осталось провести матчи с командами России, США и Швеции.

"С итальянцами у нас был первый матч. Поэтому мы волновались, и когда те забили, у нас начались проблемы. С датчанами мы проигрывали 0:3 после второго периода, но выиграли третий период 3:0. Теперь, если нам нужно выходит в четвертьфинал, надо выигрывать в остальных трех матчах", - отметил он.