Колобков: шесть олимпийских видов спорта не обеспечены федеральными центрами в России

ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Шесть олимпийских видов спорта не имеют специализированных федеральных учебно-тренировочных центров в России. Об этом министр спорта РФ Павел Колобков заявил на совещании об обеспечении условий подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации.

Совещание проходит в пятницу на базе подмосковного олимпийского учебно-тренировочного центра "Новогорск".

"В рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" построено три новых федеральных центра, в четырех федеральных спортивных центрах создана современная инфраструктура, необходимая для подготовки спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта, с учетом климатических зон, - сказал Колобков. - На указанные цели из федерального бюджета направлено 26,3 млрд рублей. Вместе с тем проблема обеспеченности федеральными центрами не решена в таких видах спорта, как конькобежный спорт, велоспорт, триатлон, скейтбординг, парусный спорт, скалолазание".

Ранее Колобков заявил, что в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" на развитие и модернизацию олимпийских баз в стране будет выделено 12 млрд рублей.