Колобков: шесть олимпийских видов спорта не обеспечены федеральными центрами в России

Медведев считает возможным возрождение в РФ производства рапир и шпаг для фехтованияСпорт 12 мая, 15:29
Собянин: дома-памятники могут войти в программу реновации, но не пойдут под сносОбщество 12 мая, 15:15
Следствие вновь отказало в возбуждении дела на Павленского о домогательствахПроисшествия 12 мая, 15:10
Гурьев: "Фосагро" ежегодно выделяет РШФ 30 млн рублей, компания довольна сотрудничествомСпорт 12 мая, 15:10
МГУ и СПбГУ возглавили список самых эффективных грантополучателей РНФНаука 12 мая, 15:10
Собянин поддержал идею общественного контроля проекта реновацииОбщество 12 мая, 15:09
"Транснефть" поможет Музеям Кремля в реставрации Успенского собораКультура 12 мая, 15:05
Медведев: государство обязано обеспечить условия для подготовки спортсменовСпорт 12 мая, 14:59
Запретительный закон или водяные пушки: как российские порты борются с угольной пыльюОбщество 12 мая, 14:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Шесть олимпийских видов спорта не имеют специализированных федеральных учебно-тренировочных центров в России. Об этом министр спорта РФ Павел Колобков заявил на совещании об обеспечении условий подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации.
Совещание проходит в пятницу на базе подмосковного олимпийского учебно-тренировочного центра "Новогорск".
"В рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" построено три новых федеральных центра, в четырех федеральных спортивных центрах создана современная инфраструктура, необходимая для подготовки спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта, с учетом климатических зон, - сказал Колобков. - На указанные цели из федерального бюджета направлено 26,3 млрд рублей. Вместе с тем проблема обеспеченности федеральными центрами не решена в таких видах спорта, как конькобежный спорт, велоспорт, триатлон, скейтбординг, парусный спорт, скалолазание".
Ранее Колобков заявил, что в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" на развитие и модернизацию олимпийских баз в стране будет выделено 12 млрд рублей.