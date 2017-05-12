Колобков: около 12 млрд рублей направят на развитие и реконструкцию олимпийских баз РФ

ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Порядка 12 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета для реконструкции и развития двух олимпийских и одного паралимпийского тренировочных центров. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков в ходе совещания под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Совещание проходит в пятницу на базе подмосковного олимпийского учебно-тренировочного центра "Новогорск".

"Запланирована реконструкция тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский", - сказал Колобков. - Также запланировано развитие спортивной базы федерального центра "Юг Спорт" в Кисловодске, тренировочного центра сборных команд России "Озеро Круглое" и республиканской учебно-тренировочной базы "Ока" для паралимпийцев. На указанные цели из средств федерального бюджета мы планируем направить 12 миллиардов рублей".

Средства будут выделены в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".