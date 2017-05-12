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Медведев: государство обязано обеспечить условия для подготовки спортсменов

Спорт
12 мая, 14:59 дата обновления: 12 мая, 15:09 UTC+3 ХИМКИ область/ 12, мая. /ТАСС

По словам премьера, поддержка по линии бизнеса носит избирательный характер, а основные затраты должны проходить по линии ФЦП и по другим статьям бюджета

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Дмитрий Медведев во время посещения учебно-тренировочного центра "Новогорск"

Дмитрий Медведев во время посещения учебно-тренировочного центра "Новогорск"

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /ТАСС/. Поддержка со стороны бизнеса спортивных сборных России не снимает с государства обязанности по обеспечению условий подготовки спортсменов. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд России. 

Он напомнил, что накануне провел заседание попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев, в который входят несколько представителей крупного бизнеса РФ, фонд за 12 лет реализовал 67 специальных программ по поддержке спорта на сумму свыше 9 млрд рублей.

"Но все, что делает бизнес, их за это нужно поблагодарить, но это не снимает с государства обязанности по содержанию сборных, обеспечению нормальных условий для тренировок, проведению соревнований. Иными словами, поддержка по линии бизнеса носит избирательный характер, что касается основных затрат, то они должны проходить по линии ФЦП и по другим статьям бюджета, имея в виду, что этих обязанностей с государства никто не снимал", - сказал премьер.

Медведев отметил, что за период активной подготовки к ряду крупнейших спортивных международных соревнований в период с 2006 по 2015 год из федерального бюджета на подготовку спортсменов было выделено более 26 млрд рублей. На эти средства была построена необходимая инфраструктура, "причем это было сделано с учетом различных климатических зон". 

"Так и нужно работать, потому как страна у нас большая, нужны центры подготовки по всей стране, только так можно создать нормальные условия для тренировок, учитывая различные климатические зоны, сезонность. У нас зима очень длинная в Подмосковье, вот никак весна прийти не может, а тренироваться все равно надо", - отметил глава правительства.

Глава кабмина напомнил, что в настоящее время действует профильная ФЦП до 2020 года, в рамках которой на реконструкцию четырех тренировочных центров и развитие инфраструктуры подготовки спортсменов по другим направлениям планируется направить из бюджета порядка 12 млрд рублей. Медведев добавил, что государство продолжит оказывать поддержку по различным направлениям подготовки спортсменов, "в том числе, чтобы спортсмены могли полноценно тренироваться и выступать в различные сезоны".

Реконструкция спортивных центров

Премьер-министр РФ также призвал планировать средства на реконструкцию спортивных центров. 

"Спортивные центры нуждаются в реконструкции... И на это нужно планировать финансирование, планировать организационные ресурсы", - сказал Медведев.

Премьер рассказал, что перед совещанием он посмотрел на работу центра в Новогорске, пообщался со спортсменами и тренерами. "Хороший центр, хорошая база. Есть все возможности для того, чтобы к соревнованиям готовиться, восстанавливаться и просто отдыхать", - сказал Медведев.

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