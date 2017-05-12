Кирьяков: вратарь "Арсенала" Габулов получил травму колена в матче с ЦСКА

Кузнецова уступила Младенович в полуфинале турнира WTA в МадридеСпорт 12 мая, 23:00
Компьютеры МВД подверглись хакерской атакеПроисшествия 12 мая, 22:42
Бабаев: Чалова рано называть основным нападающим ЦСКАСпорт 12 мая, 22:39
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититьсяПроисшествия 12 мая, 22:34
Microsoft обновил Windows для защиты от вируса, атаковавшего компьютеры по всему мируЭкономика и бизнес 12 мая, 22:33
Бабаев убежден, что матч сборных России и Чили по футболу пройдет на "Арене ЦСКА"Спорт 12 мая, 22:27
Около 250 человек приняли участие в протестной акции в БелградеМеждународная панорама 12 мая, 22:25
Бабаев: информация о переговорах ЦСКА по Рыбусю не соответствует действительностиСпорт 12 мая, 22:24
Бабаев: переоценивать крупную победу ЦСКА над "Арсеналом" не стоитСпорт 12 мая, 22:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов получил травму колена в матче 28-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер туляков Сергей Кирьяков.
В пятницу "Арсенал" на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:3. После первого тайма вместо Габулова вышел Михаил Левашов.
"Он получил травму колена, не мог продолжить игру. Сейчас нам важно восстановить его к оставшимся двум матчам", - сказал Кирьяков.
После 28 туров "Арсенал" расположился на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице с 24 баллами. В следующем туре туляки сыграют на домашней арене с пермским "Амкаром" 17 мая.