Кирьяков: вратарь "Арсенала" Габулов получил травму колена в матче с ЦСКА

Владимир Габулов пропускает гол в матче с ЦСКА © Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов получил травму колена в матче 28-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер туляков Сергей Кирьяков.

В пятницу "Арсенал" на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:3. После первого тайма вместо Габулова вышел Михаил Левашов.

"Он получил травму колена, не мог продолжить игру. Сейчас нам важно восстановить его к оставшимся двум матчам", - сказал Кирьяков.

После 28 туров "Арсенал" расположился на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице с 24 баллами. В следующем туре туляки сыграют на домашней арене с пермским "Амкаром" 17 мая.