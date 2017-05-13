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Окоча: сборная Камеруна имеет хорошие шансы выиграть Кубок конфедераций

Спорт
13 мая, 13:45 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, мая. /ТАСС

Олимпийский чемпион 1996 года в составе сборной Нигерии принял участие в открытии парка Кубка конфедераций по футболу в Казани

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КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Сборная Камеруна по футболу имеет большие шансы одержать победу на Кубке конфедераций 2017 года. Такое мнение журналистам в ходе открытия Парка Кубка конфедераций в Казани высказал обладатель Кубка африканских наций - 1994 и олимпийский чемпион 1996 года в составе сборной Нигерии Джей-Джей Окоча.

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Парк Кубка конфедераций по футболу открылся в Казани

"Конечно, Кубок конфедераций - одно из самых важных событий в футболе. Казани очень повезло, многие города мечтают (принять такой турнир - прим. ТАСС). Что касается команды Камеруна, у нее есть большие шансы на победу (в Кубке конфедераций)", - сказал он.

Парк Кубка конфедераций открылся в субботу в Казани. В церемонии открытия приняли участие известный в прошлом бразильской футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо и Окоча. Гости парка в первый день его работы смогут встретиться со звездами мирового футбола, поучаствовать в мультимедийных конкурсах и викторинах, принять участие в розыгрыше сувениров с символикой ФИФА и даже бесплатных билетов на матчи кубка в Казани, которые разыгрываются каждые два часа.

После Москвы, Сочи и Казани парк Кубка конфедераций откроется в Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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