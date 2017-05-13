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Кузнецов и Орлов через несколько дней будут готовы сыграть за сборную РФ на ЧМ по хоккею

Спорт
13 мая, 14:25 дата обновления: 13 мая, 14:42 UTC+3

Игроки в субботу прилетели в Франкфурт, чтобы оттуда переехать в Кельн, где сборная России играет матчи группового этапа мирового первенства

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ФРАНКФУРТ /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов через несколько дней будут готовы сыграть за сборную России на чемпионате мира. Об этом журналистам рассказал Орлов.

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Евгений Кузнецов (слева) и Дмитрий Орлов

Хоккеисты Кузнецов и Орлов прилетели в Германию для участия в чемпионате мира

Игроки в субботу прилетели в Франкфурт, чтобы оттуда переехать в Кельн, где сборная России играет матчи группового этапа мирового первенства.

"Приятно здесь находиться, пройдет пара дней и будем готовы играть. В том году не было больших проблем с разницей в площадках, не знаю как будет в этом, - сказал Орлов. - Когда играешь в хорошей команде, ребята помогают".

Кузнецов, в свою очередь, сообщил, что будет готов сыграть с латвийцами 15 мая. "Мне нужно пару дней на акклиматизацию: шесть часов - это небольшая разница, и к игре с Латвией буду готов физически, на эмоциях. Думаю с этим проблем не будет, - сказал он. - Пока нет понимания, как меня будут использовать в команде. Мне просто позвонили, спросили про здоровье, желание сыграть, по игре ничего не говорили".

"Вашингтон" завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв во втором раунде "Питтсбургу" со счетом 3-4.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), Орлов - однократным (2014), также оба игрока стали бронзовыми призерами прошлогоднего мирового первенства в Москве.

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