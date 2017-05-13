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Проведение ЧМ и Кубка конфедераций в Казани даст бюджету 8,2 млрд руб. налогов

Спорт
13 мая, 14:53 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 13, мая. /ТАСС

После проведения чемпионата мира по водным видам спорта, который прошел в Казани в 2015 году, федеральный и региональный бюджеты получили 3 млрд рублей налогов

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РЯЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Порядка 8,2 млрд рублей могут составить налоговые поступления в региональный и федеральный бюджеты от проведения Кубка конфедераций в Казани в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Такой прогноз озвучил председатель государственного комитета республики по туризму Сергей Иванов.

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"По нашим оценкам, общий объем услуг (в денежном выражении - прим. ТАСС) во время проведения Кубка конфедераций в Казани составит 12,2 млрд рублей, из них - бюджеты двух уровней (федеральный и региональный - прим. ТАСС) получат около 3 млрд рублей. <…> Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году мы ожидаем, что общий объем услуг составит 18,3 млрд рублей, налогов - 5,2 млрд рублей", - сказал он, выступая на заседании координационного совета по туризму в Рязани. Таким образом, от проведения обоих турниров власти ожидают 8,2 млрд рублей налогов в бюджеты обоих уровней.

Иванов добавил, что после проведения чемпионата мира по водным видам спорта, который прошел в Казани в 2015 году, федеральный и региональный бюджеты получили 3 млрд рублей налогов.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Казань примет четыре игры группового этапа, одну встречу 1/8 финала и один четвертьфинальный матч.

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