Дадонов: задержка второго периода матча с латвийцами не помешала хоккеистам сборной России

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Задержка второго периода матча чемпионата мира с командой Латвии не повлияла на игру хоккеистов сборной России. Такое мнение журналистам высказал российский форвард Евгений Дадонов.

В субботу в Кельне сборная России со счетом 6:0 разгромила команду Словакии в матче чемпионата мира и обеспечила себе выход в 1/4 финала. Начало второго периода было отложено из-за проблем со льдом.

"Василевский сыграл здорово, отбил много шайб, не дал словакам зацепиться за игру. Мы уже больше года играем вместе с партнерами по звену. Это хоккей, часто случаются накладки, не сказал бы, что пауза перед вторым периодом как- то помешала", - сказал Дадонов.

"Такой плохой лед последний раз видел в игре против "Медвешчака" в Загребе", - добавил форвард.

В следующем матче 15 мая российская команда встретится со сборной Латвии (начало - 21:15 мск). Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы