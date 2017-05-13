Дадонов: задержка второго периода матча с латвийцами не помешала хоккеистам сборной России

Дадонов: задержка второго периода матча с латвийцами не помешала хоккеистам сборной РоссииСпорт 13 мая, 20:14
Василевский: российские хоккеисты не должны расслабляться ни в одном из периодов ЧМСпорт 13 мая, 20:10
Третьяк: cборной России будет особенно не хватать Мозякина в розыгрыше большинстваСпорт 13 мая, 20:02
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккеюСпорт 13 мая, 19:44
Сборная Белоруссии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккеюСпорт 13 мая, 19:35
Лоськов установил рекорд по числу проведенных в чемпионатах России сезоновСпорт 13 мая, 19:33
Хоккеист сборной России Мозякин из-за травмы завершил выступление на ЧМСпорт 13 мая, 19:13
Шубенков заявил, что соперники тепло встретили его возвращение на международную аренуСпорт 13 мая, 19:02
Памятная табличка в честь победы в Кубке России открыта около стадиона "Локомотив"Спорт 13 мая, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Задержка второго периода матча чемпионата мира с командой Латвии не повлияла на игру хоккеистов сборной России. Такое мнение журналистам высказал российский форвард Евгений Дадонов.
В субботу в Кельне сборная России со счетом 6:0 разгромила команду Словакии в матче чемпионата мира и обеспечила себе выход в 1/4 финала. Начало второго периода было отложено из-за проблем со льдом.
"Василевский сыграл здорово, отбил много шайб, не дал словакам зацепиться за игру. Мы уже больше года играем вместе с партнерами по звену. Это хоккей, часто случаются накладки, не сказал бы, что пауза перед вторым периодом как- то помешала", - сказал Дадонов.
"Такой плохой лед последний раз видел в игре против "Медвешчака" в Загребе", - добавил форвард.
В следующем матче 15 мая российская команда встретится со сборной Латвии (начало - 21:15 мск). Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы