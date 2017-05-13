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Фанаты "Локомотива" по случаю юбилея Семина развернули 70 баннеров на матче с "Оренбургом"

Спорт
13 мая, 21:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Под руководством Семина "Локомотив" дважды выиграл чемпионат России, пять раз Кубок России, дважды Суперкубок России

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© Дильшад Ломовских

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики футбольного клуба "Локомотив" на 70-й минуте встречи с "Оренбургом" развернули 70 баннеров с поздравлениями с юбилеем главному тренеру команды Юрию Семину. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

В четверг, 11 мая, Семину исполнилось 70 лет.

Семин был главным тренером "Локомотива" с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й. Летом 2016 года он вновь возглавил команду. Под руководством Семина "Локомотив" дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004), пять раз Кубок России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017), дважды Суперкубок России (2003, 2005). Также Семин тренировал краснодарскую "Кубань" (1982), "Памир" из Душанбе (1983 - 1985), олимпийскую сборную Новой Зеландии (1991), "Динамо" из Киева (2008 - 2009, 2010 - 2012), азербайджанскую "Габалу" (2013 - 2014), "Мордовию" (2014 - 2015), "Анжи" (2015).

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Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет

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