Всегда первая: сборная России уверенно вышла в плей-офф чемпионата мира

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею крупно обыграла команду Словакии и первой на чемпионате мира обеспечила себе участие в четвертьфинале турнира. Встреча прошла в немецком Кельне и закончилась со счетом 6:0.

Суббота для сборной России была ознаменована приездом игроков клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" форварда Евгения Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова. Оба хоккеиста прибыли в Франкфурт-на-Майне, а через два часа были уже в гостинице, где проживает национальная команда. Несмотря на длительный перелет, хоккеисты приехали поддержать партнеров по сборной на матч со словаками.

Состав национальной команды еще в пятницу официально пополнил форвард Валерий Ничушкин, который дебютировал на чемпионате мира. Ранее за национальную сборную нападающий выступал только на Олимпийских играх в Сочи три года назад. Армеец вышел в тройке с Владимиром Ткачевым и Александром Барабановым.

Главный тренер сборной Олег Знарок решил поберечь форварда Артемия Панарина, у которого накануне была микротравма. Повреждение было и у Барабанова, но он смог выйти на лед. Как и в матче с датчанами, россияне сыграли в 11 нападающих. Место Панарина, являющегося лучшим на данный момент бомбардиром чемпионата мира, в ударном звене занял Никита Гусев.

В отличие от предыдущего матча с датчанами, где россияне смогли распечатать ворота соперника только к середине второго периода, в игре со словаками счет был открыт уже на второй минуте встречи - отличился Евгений Дадонов. Во второй половине стартовой двадцатиминутки форвард СКА оформил дубль, а за 41 секунду до конца периода шайбу на свой счет записал Андрей Миронов. Игра была фактически сделана, но во втором периоде Никита Кучеров и Иван Телегин довели счет до разгромного. В моменте с последним голом Телегину ассистировал защитник Артем Зуб, который был последним хоккеистом в составе российской команды, не набравшим очков на турнире.

Точку в матче поставил Владислав Гавриков. Благодаря этой победе сборная России первой на турнире обеспечила себе участие в плей-офф.

Тает лед

Начало второго периода матча было отложено из-за проблем со льдом. Хоккеисты вышли на площадку, но почувствовали себя некомфортно, и арбитр принял решение еще раз выпустить на арену заливочные машины. В итоге матч продолжился спустя 15 минут.

Данный инцидент стал одним из самых обсуждаемых по окончании игры. Главный тренер российской сборной Олег Знарок отметил, что ситуация не сказалась на игре его подопечных. "Со льдом это не в первый раз. Качество льда немного не соответствует уровню чемпионата мира, но пауза нас из колеи не выбила", - сказал специалист.

По мнению защитника Гаврикова, низкое качество ледовой поверхности могло привести к травме участников матча. "Непонятно, что случилось - вышли на лед, как на стиральную доску. Коньки и клюшка дрожали, это было опасно. После перезаливки стало лучше, но не полностью", - рассказал игрок сборной.

Интересно, что подобный случай не первый на нынешнем чемпионате мира. Такая же ситуация случилась перед началом второй двадцатиминутки в игре между командами Словакии и Германии 10 мая.

Мозякин без чемпионата, Белов останется капитаном

Традиционно в начале третьего периода пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сделала очередное заявление. На этот раз оно оказалось нерадостным - стало известно, что из-за травмы выступление на чемпионате мира не сможет продолжить нападающий Сергей Мозякин. Игрок получил травму во встрече с немцами (6:3). Его капитанские обязанности на турнире будет выполнять Антон Белов.

Панарин, Кузнецов и Орлов могут сыграть с латвийцами

После матча Знарок сообщил о причинах, по которым игру пропускал форвард Артемий Панарин. "Сегодня ему было лучше, но решили поберечь на следующую игру", - сказал наставник, добавив, что нападающий "Чикаго", вероятно, сыграет с латвийцами.

Также Знарок считает, что в этой встрече будут готовы принять участия Кузнецов и Орлов.

Матч Россия - Латвия пройдет 15 мая в Кельне (начало 21:15 мск).