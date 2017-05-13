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Всегда первая: сборная России уверенно вышла в плей-офф чемпионата мира

Спорт
13 мая, 22:00 UTC+3 КЕЛЬН Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов

В субботу россияне обыграли команду Словакии со счетом 6:0

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею крупно обыграла команду Словакии и первой на чемпионате мира обеспечила себе участие в четвертьфинале турнира. Встреча прошла в немецком Кельне и закончилась со счетом 6:0.

Суббота для сборной России была ознаменована приездом игроков клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" форварда Евгения Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова. Оба хоккеиста прибыли в Франкфурт-на-Майне, а через два часа были уже в гостинице, где проживает национальная команда. Несмотря на длительный перелет, хоккеисты приехали поддержать партнеров по сборной на матч со словаками.

Состав национальной команды еще в пятницу официально пополнил форвард Валерий Ничушкин, который дебютировал на чемпионате мира. Ранее за национальную сборную нападающий выступал только на Олимпийских играх в Сочи три года назад. Армеец вышел в тройке с Владимиром Ткачевым и Александром Барабановым.

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© Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной Олег Знарок решил поберечь форварда Артемия Панарина, у которого накануне была микротравма. Повреждение было и у Барабанова, но он смог выйти на лед. Как и в матче с датчанами, россияне сыграли в 11 нападающих. Место Панарина, являющегося лучшим на данный момент бомбардиром чемпионата мира, в ударном звене занял Никита Гусев.

В отличие от предыдущего матча с датчанами, где россияне смогли распечатать ворота соперника только к середине второго периода, в игре со словаками счет был открыт уже на второй минуте встречи - отличился Евгений Дадонов. Во второй половине стартовой двадцатиминутки форвард СКА оформил дубль, а за 41 секунду до конца периода шайбу на свой счет записал Андрей Миронов. Игра была фактически сделана, но во втором периоде Никита Кучеров и Иван Телегин довели счет до разгромного. В моменте с последним голом Телегину ассистировал защитник Артем Зуб, который был последним хоккеистом в составе российской команды, не набравшим очков на турнире.

Точку в матче поставил Владислав Гавриков. Благодаря этой победе сборная России первой на турнире обеспечила себе участие в плей-офф.

Тает лед

Начало второго периода матча было отложено из-за проблем со льдом. Хоккеисты вышли на площадку, но почувствовали себя некомфортно, и арбитр принял решение еще раз выпустить на арену заливочные машины. В итоге матч продолжился спустя 15 минут.

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Данный инцидент стал одним из самых обсуждаемых по окончании игры. Главный тренер российской сборной Олег Знарок отметил, что ситуация не сказалась на игре его подопечных. "Со льдом это не в первый раз. Качество льда немного не соответствует уровню чемпионата мира, но пауза нас из колеи не выбила", - сказал специалист.

По мнению защитника Гаврикова, низкое качество ледовой поверхности могло привести к травме участников матча. "Непонятно, что случилось - вышли на лед, как на стиральную доску. Коньки и клюшка дрожали, это было опасно. После перезаливки стало лучше, но не полностью", - рассказал игрок сборной.

Интересно, что подобный случай не первый на нынешнем чемпионате мира. Такая же ситуация случилась перед началом второй двадцатиминутки в игре между командами Словакии и Германии 10 мая.

Мозякин без чемпионата, Белов останется капитаном

Традиционно в начале третьего периода пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сделала очередное заявление. На этот раз оно оказалось нерадостным - стало известно, что из-за травмы выступление на чемпионате мира не сможет продолжить нападающий Сергей Мозякин. Игрок получил травму во встрече с немцами (6:3). Его капитанские обязанности на турнире будет выполнять Антон Белов.

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Панарин, Кузнецов и Орлов могут сыграть с латвийцами

После матча Знарок сообщил о причинах, по которым игру пропускал форвард Артемий Панарин. "Сегодня ему было лучше, но решили поберечь на следующую игру", - сказал наставник, добавив, что нападающий "Чикаго", вероятно, сыграет с латвийцами.

Также Знарок считает, что в этой встрече будут готовы принять участия Кузнецов и Орлов.

Матч Россия - Латвия пройдет 15 мая в Кельне (начало 21:15 мск).

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