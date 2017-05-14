Кузнецов не готов сказать, что поедет на ОИ-2018 вне зависимости от решения НХЛ

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КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов не готов, как его одноклубник Александр Овечкин, объявить о том, что уедет на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан вне зависимости от решения НХЛ. Об этом он рассказал журналистам.
НХЛ в апреле объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. При этом руководители лиги не исключают, что некоторые игроки в индивидуальном порядке примут участие в Играх-2018. Ранее ряд ведущих игроков НХЛ, включая Овечкина, подтвердил свое участие в Олимпиаде независимо от решения лиги.
"Тяжело будет собраться людям, у которых многолетние контракты. Просто я не готов сказать, что сяду и полечу. А если я так скажу, то меня дисквалифицируют и на следующий день отпустят всех игроков НХЛ - там разная ситуация может быть", - сказал он.
"Если я буду играть в НХЛ, то там как скажут, так и будет. Я не готов такое сказать, как Овечкин - если он поедет и еще пару игроков соберутся, то тогда это возможно", - добавил Кузнецов.