Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свидлер победил Харикришну в третьем туре этапа Гран-при по шахматам в Москве

Спорт
14 мая, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Гран-при состоит из четырех этапов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Петр Свидлер

Петр Свидлер

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Петр Свидлер победил индийца Пенталу Харикришну в третьем раунде этапа Гран-при в Москве.

Китаец Дин Лижэнь победил свою соотечественницу Хоу Ифань, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Майкла Адамса (Великобритания), Йон-Людвиг Хаммер (Норвегия) - Эрнесто Инаркиева (Россия), Салем Салех (ОАЭ) - Яна Непомнящего (Россия).

Смотрите также
Ян Непомнящий

Непомнящий победил Хаммера во втором туре этапа Гран-при по шахматам в Москве

Остальные партии завершились вничью: в третьем раунде между собой играли Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Борис Гельфанд (Израиль), Евгений Томашевский (Россия) и Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды) и Франсиско Вальехо (Испания), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Александр Грищук (Россия).

Дин Лижэнь вышел в единоличные лидеры турнира, набрав 2,5 балла. Следующий тур пройдет в понедельник.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Московский этап завершится 21 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Этап Гран-при FIDE в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
2
Около 8 тыс. человек приняли участие в митинге против законопроекта о реновации в Москве
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Тиллерсон заявил, что перезагрузка отношений с Россией невозможна
5
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
6
Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
7
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
Темы дня
Загрузка...
Реклама