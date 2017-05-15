Задачей гроссмейстера Непомнящего на этапе Гран-при в Москве является попадание в тройку

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МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Ян Непомнящий будет доволен попаданием в первую тройку по итогам московского этапа Гран-при. Об этом он рассказал ТАСС.
В понедельник Непомнящий черными фигурами обыграл английского шахматиста Майкла Адамса. После четырех туров у него два очка.
"То, что у меня не получается играть здесь белыми, просто является стечением обстоятельств. В первой партии я просто не вышел из дебюта, а в другой у меня вообще ничего не получалось, откровенно перегибал палку и получил по заслугам, - сказал Непомнящий. - С Адамсом же я долгое время играл по подготовке до какой-то сложной позиции. Потом же началась игра, я был готов и знал, куда ставить фигуры".
"План был простой, - продолжил гроссмейстер. - Провести d6-d5. После чего он "зевнул" слона, было видно, что он не смог перестроиться и в итоге быстро "развалился". Попадание в тройку по итогам турнира будет для меня хорошим результатом", - сказал Непомнящий.
Площадкой проведения российского этапа Гран-при станет многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph в центре Москвы.