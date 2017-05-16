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Команды России и США разыграют первое место в группе на чемпионате мира по хоккею

Спорт
16 мая, 0:25 UTC+3 КЕЛЬН /Германия/ 16, мая. /ТАСС

Российской сборной, чтобы сохранить первую строчку в группе А, достаточно не проиграть команде США в основные 60 минут матча

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Игроки сборной России Владислав Наместников (на первом плане), Никита Гусев, Вадим Шипачев, Иван Телегин, Александр Барабанов (слева направо на втором плане) и главный тренер национальной сборной России по хоккею Олег Знарок (в центре на третьем плане)

Игроки сборной России Владислав Наместников (на первом плане), Никита Гусев, Вадим Шипачев, Иван Телегин, Александр Барабанов (слева направо на втором плане) и главный тренер национальной сборной России по хоккею Олег Знарок (в центре на третьем плане)

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /ТАСС/. Сборные России и США сыграют во вторник в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею. В этой встрече определится победитель группы А, причем российской сборной, чтобы сохранить первую строчку, достаточно не проиграть в основные 60 минут.

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Сборная России разгромила команду Латвии на чемпионате мира по хоккею

Российская команда (17 очков) остается единственной на турнире, кто пока ни разу не проиграл - одно очко подопечные Олега Знарка потеряли в стартовом матче со шведами, победив лишь в серии буллитов. Американцы (15 очков) в Кельне стартовали с поражения от хозяев из Германии (1:2), однако затем одержали пять побед подряд - в том числе и над шведами в основное время (4:3). Американцы еще могут уступить вторую строчку шведам, - если проиграют российской сборной в основное время, а шведы (13 очков) в дневном матче вторника обыграют словаков. Команда России же гарантировала себе как минимум одно из двух первых мест в группе А.

Сборные США и России не будут иметь возможность выбирать себе соперника по четвертьфиналу, где занявшая первое место в группе А команда сыграет с четвертой из группы В, а ставшая второй - с третьей, и наоборот. Ситуация в группе В весьма запутанная, хотя все участники 1/4 финала там уже известны. Канадцы досрочно стали победителями группы (16 очков), тогда как остальные позиции распределятся после матчей вторника между сборными Чехии (13) и Швейцарии (12), а также Канады и Финляндии (13).

Однако команда, которая займет в группе А первое место, свой четвертьфинал проведет в Кельне, а не будет переезжать в Париж. Если сборная Германии сумеет выйти в 1/4 финала, то она тоже проведет свой четвертьфинал в Кельне (в 21:15 мск четверга), а команды, занявшие второе и третье места, отправятся во французскую столицу. При этом победителям парижских четвертьфиналов придется затем отправиться в Кельн, где пройдут главные матчи турнира.

Знарок американцев всегда побеждал

Последние матчи против сборной США отечественным хоккеистам удавались. Год назад подопечные Знарка разгромили сборную США в матче за третье место - 7:2, а в 2015 году в полуфинале американцы были обыграны со счетом 4:0. Оба раза добраться до золотых медалей сборной России не удавалось, но победила сборная России американцев и на триумфальном чемпионате мира 2014 года в Белоруссии - 6:1 в групповом раунде. Так что неудач во встречах с соперниками из США Знарок пока не знает.

Перед матчем с американцами у сборной России будет менее суток на восстановление после встречи с командой Латвии, прошедшей вечером в понедельник. Американцы же свою предыдущую игру провели еще в воскресенье днем, со счетом 6:1 разгромив словаков.

На двух последних чемпионатах мира сборная США добирается до полуфинала, в 2015 году завоевав бронзовые медали. В последние 50 с лишним лет третье место - предел мечтаний сборной США, которая также выиграла бронзу в 1962, 1996 и 2013 гг. В 1960 году сборная США победила на домашних Олимпийских играх в Скво-Вэлли, которые в те годы носили статус и чемпионата мира, и этот результат остается лучшим в истории сборной США - наряду с олимпийским титулом в 1980 году и победами на Кубке мира в 1996-м и чемпионате мира в 1933 году.

Вечно молодые

Из года в год на чемпионатах мира сборная США является самой молодой, в нынешнем составе лишь троим хоккеистам больше 25 лет. Роль лидера взял на себя 23-летний форвард Джон Годро из "Калгари", который забросил на турнире уже шесть шайб и сделал три результативные передачи. Семь раз ассистировал партнерам Дилан Ларкин из "Детройта", а открытием турнира уже стал 18-летний Клэйтон Келлер, который успел дебютировать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе "Аризоны". В шести матчах чемпионата мира Келлер забросил уже пять шайб.

При этом, несмотря на молодость, американская сборная достаточно опытна - на чемпионатах мира ранее выступали 15 ее игроков. А голкипер Коннор Хеллебайк, защитник Джейкоб Троуба и нападающие Джек Эйкел, Годро и Ларкин выступали на сентябрьском Кубке мира в составе команды Северной Америки.

Возглавляет сборную США на нынешнем чемпионате мира 43-летний Джефф Блашилл, который последние два сезона работал главным тренером "Детройта".

Матч сборных России и США пройдет в 17:15 мск на "Ланксесс-Арене" в Кельне. В 13:15 здесь сыграют команды Швеции и Словакии, 21:15 - Германии и Латвии, которые определят последнего четвертьфиналиста чемпионата мира.

Матчи группы В проходит в столице Франции Париже. Четвертьфинальные встречи запланированы на 18 мая, полуфиналы - 20 мая, матч за третье место и финал пройдут 21 мая.

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