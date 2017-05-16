Команды России и США разыграют первое место в группе на чемпионате мира по хоккею

Игроки сборной России Владислав Наместников (на первом плане), Никита Гусев, Вадим Шипачев, Иван Телегин, Александр Барабанов (слева направо на втором плане) и главный тренер национальной сборной России по хоккею Олег Знарок (в центре на третьем плане) © Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /ТАСС/. Сборные России и США сыграют во вторник в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею. В этой встрече определится победитель группы А, причем российской сборной, чтобы сохранить первую строчку, достаточно не проиграть в основные 60 минут.

Российская команда (17 очков) остается единственной на турнире, кто пока ни разу не проиграл - одно очко подопечные Олега Знарка потеряли в стартовом матче со шведами, победив лишь в серии буллитов. Американцы (15 очков) в Кельне стартовали с поражения от хозяев из Германии (1:2), однако затем одержали пять побед подряд - в том числе и над шведами в основное время (4:3). Американцы еще могут уступить вторую строчку шведам, - если проиграют российской сборной в основное время, а шведы (13 очков) в дневном матче вторника обыграют словаков. Команда России же гарантировала себе как минимум одно из двух первых мест в группе А.

Сборные США и России не будут иметь возможность выбирать себе соперника по четвертьфиналу, где занявшая первое место в группе А команда сыграет с четвертой из группы В, а ставшая второй - с третьей, и наоборот. Ситуация в группе В весьма запутанная, хотя все участники 1/4 финала там уже известны. Канадцы досрочно стали победителями группы (16 очков), тогда как остальные позиции распределятся после матчей вторника между сборными Чехии (13) и Швейцарии (12), а также Канады и Финляндии (13).

Однако команда, которая займет в группе А первое место, свой четвертьфинал проведет в Кельне, а не будет переезжать в Париж. Если сборная Германии сумеет выйти в 1/4 финала, то она тоже проведет свой четвертьфинал в Кельне (в 21:15 мск четверга), а команды, занявшие второе и третье места, отправятся во французскую столицу. При этом победителям парижских четвертьфиналов придется затем отправиться в Кельн, где пройдут главные матчи турнира.

Знарок американцев всегда побеждал

Последние матчи против сборной США отечественным хоккеистам удавались. Год назад подопечные Знарка разгромили сборную США в матче за третье место - 7:2, а в 2015 году в полуфинале американцы были обыграны со счетом 4:0. Оба раза добраться до золотых медалей сборной России не удавалось, но победила сборная России американцев и на триумфальном чемпионате мира 2014 года в Белоруссии - 6:1 в групповом раунде. Так что неудач во встречах с соперниками из США Знарок пока не знает.

Перед матчем с американцами у сборной России будет менее суток на восстановление после встречи с командой Латвии, прошедшей вечером в понедельник. Американцы же свою предыдущую игру провели еще в воскресенье днем, со счетом 6:1 разгромив словаков.

На двух последних чемпионатах мира сборная США добирается до полуфинала, в 2015 году завоевав бронзовые медали. В последние 50 с лишним лет третье место - предел мечтаний сборной США, которая также выиграла бронзу в 1962, 1996 и 2013 гг. В 1960 году сборная США победила на домашних Олимпийских играх в Скво-Вэлли, которые в те годы носили статус и чемпионата мира, и этот результат остается лучшим в истории сборной США - наряду с олимпийским титулом в 1980 году и победами на Кубке мира в 1996-м и чемпионате мира в 1933 году.

Вечно молодые

Из года в год на чемпионатах мира сборная США является самой молодой, в нынешнем составе лишь троим хоккеистам больше 25 лет. Роль лидера взял на себя 23-летний форвард Джон Годро из "Калгари", который забросил на турнире уже шесть шайб и сделал три результативные передачи. Семь раз ассистировал партнерам Дилан Ларкин из "Детройта", а открытием турнира уже стал 18-летний Клэйтон Келлер, который успел дебютировать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе "Аризоны". В шести матчах чемпионата мира Келлер забросил уже пять шайб.

При этом, несмотря на молодость, американская сборная достаточно опытна - на чемпионатах мира ранее выступали 15 ее игроков. А голкипер Коннор Хеллебайк, защитник Джейкоб Троуба и нападающие Джек Эйкел, Годро и Ларкин выступали на сентябрьском Кубке мира в составе команды Северной Америки.

Возглавляет сборную США на нынешнем чемпионате мира 43-летний Джефф Блашилл, который последние два сезона работал главным тренером "Детройта".

Матч сборных России и США пройдет в 17:15 мск на "Ланксесс-Арене" в Кельне. В 13:15 здесь сыграют команды Швеции и Словакии, 21:15 - Германии и Латвии, которые определят последнего четвертьфиналиста чемпионата мира.

Матчи группы В проходит в столице Франции Париже. Четвертьфинальные встречи запланированы на 18 мая, полуфиналы - 20 мая, матч за третье место и финал пройдут 21 мая.