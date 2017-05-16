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Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ

Спорт
16 мая, 1:33 UTC+3 КЕЛЬН Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов

Во вторник сборная России проведет заключительный матч группового турнира против команды США, начало встречи - 17:15 мск

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© Александр Демьянчук/ТАСС
Вратарь сборной России Илья Сорокин и игрок сборной России Антон Белов
Вратарь сборной России Илья Сорокин и игрок сборной России Антон Белов
Вратарь сборной России Илья Сорокин и игрок сборной России Антон Белов
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Игроки сборной России Владислав Гавриков и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (слева направо)
Игроки сборной России Владислав Гавриков и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (слева направо)
Игроки сборной России Владислав Гавриков и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (слева направо)
© Александр Демьянчук/ТАСС
Вратарь сборной Латвии Иварс Пунненовс (слева)
Вратарь сборной Латвии Иварс Пунненовс (слева)
Вратарь сборной Латвии Иварс Пунненовс (слева)
© Александр Демьянчук/ТАСС
Вратарь сборной России Илья Сорокин в матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии
Вратарь сборной России Илья Сорокин в матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии
Вратарь сборной России Илья Сорокин в матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии
© Александр Демьянчук/ТАСС
Болельщики сборной России на матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии
Болельщики сборной России на матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии
Болельщики сборной России на матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Игроки сборной Латвии Оскар Цибульскис (слева), Марис Бичевскис (справа) и сборной России Евгений Дадонов (в центре)
Игроки сборной Латвии Оскар Цибульскис (слева), Марис Бичевскис (справа) и сборной России Евгений Дадонов (в центре)
Игроки сборной Латвии Оскар Цибульскис (слева), Марис Бичевскис (справа) и сборной России Евгений Дадонов (в центре)
© Александр Демьянчук/ТАСС
Игроки сборной России Никита Кучеров, Артемий Панарин и Владислав Наместников (слева направо) радуются заброшенной шайбе
Игроки сборной России Никита Кучеров, Артемий Панарин и Владислав Наместников (слева направо) радуются заброшенной шайбе
Игроки сборной России Никита Кучеров, Артемий Панарин и Владислав Наместников (слева направо) радуются заброшенной шайбе
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Игроки сборной России Владимир Ткачев и сборной Латвии Артур Кулда (слева направо)
Игроки сборной России Владимир Ткачев и сборной Латвии Артур Кулда (слева направо)
Игроки сборной России Владимир Ткачев и сборной Латвии Артур Кулда (слева направо)
© Александр Демьянчук/ТАСС
Игроки сборной России Александр Барабанов и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (слева направо)
Игроки сборной России Александр Барабанов и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (слева направо)
Игроки сборной России Александр Барабанов и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (слева направо)
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
Игроки сборной России после победы в матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии
Игроки сборной России после победы в матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии
Игроки сборной России после победы в матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии
© Александр Демьянчук/ТАСС
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© Александр Демьянчук/ТАСС
Вратарь сборной России Илья Сорокин и игрок сборной России Антон Белов
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Игроки сборной России Владислав Гавриков и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (слева направо)
© Александр Демьянчук/ТАСС
Вратарь сборной Латвии Иварс Пунненовс (слева)
© Александр Демьянчук/ТАСС
Вратарь сборной России Илья Сорокин в матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии
© Александр Демьянчук/ТАСС
Болельщики сборной России на матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Игроки сборной Латвии Оскар Цибульскис (слева), Марис Бичевскис (справа) и сборной России Евгений Дадонов (в центре)
© Александр Демьянчук/ТАСС
Игроки сборной России Никита Кучеров, Артемий Панарин и Владислав Наместников (слева направо) радуются заброшенной шайбе
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Игроки сборной России Владимир Ткачев и сборной Латвии Артур Кулда (слева направо)
© Александр Демьянчук/ТАСС
Игроки сборной России Александр Барабанов и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (слева направо)
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
Игроки сборной России после победы в матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии
© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Латвии в матче чемпионата мира. Подопечные Олега Знарка выиграли все шесть матчей группового турнира и идут в лидерах группы А.

Сборной России в игре с латвийцами нельзя было терять очки, чтобы в заключительном матче предварительной стадии поспорить с американцами за первое место в группе А и избежать вероятной поездки в Париж. Подобный сценарий может случиться, если россияне останутся на втором месте при условии выхода немцев в плей-офф.

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Изменения в составах

Даже победа в игре с россиянами не давала латвийцам гарантий на выход в плей-офф. Сборная Латвии под управлением Боба Хартли, начавшая турнир с трех побед подряд, затем потерпела два подряд поражения от фаворитов группы шведов и американцев. Участие латвийцев в 1/4 финала теперь зависит от последнего матча группового этапа с немцами.

Принимая это во внимание, тренерский штаб сборной Латвии решил поберечь лидеров команды. В матче против россиян не сыграли основной вратарь команды Элвис Мерзликин, а также форварды Янис Спруктс и Андрис Джериньш. Последний с тремя голами является лучшим снайпером команды на турнире.

Место в воротах сборной России занял второй вратарь - Илья Сорокин, который до этого сыграл на турнире только третий период в игре с итальянцами. Впервые на этом чемпионате сыграли прибывшие в субботу из "Вашингтона" форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Кузнецов заменил Владимира Ткачева в звене с Валерием Ничушкиным и Александром Барабановым, а Орлов сыграл в паре с Артемом Зубом. Также в состав вернулся получивший ранее повреждение нападающий Артемий Панарин, пропускал игру с командой Латвии защитник Андрей Миронов.

В Кельн приехало немало латвийских болельщиков, однако за несколько часов до игры с командой России в кассах оставалось порядка двух тысяч билетов. Это навело на мысль, что несмотря на принципиальность поединка, гости из Прибалтики готовятся к более важному для их сборной матчу с командой Германии.

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Сборная Латвии, безусловно, считалась крепким соперником, но достойного сопротивления российской команде она оказать не смогла. Подопечные Знарка во время всего матча владели инициативой, забросив пять шайб и не дав сопернику распечатать ворота Сорокина. Для сборной России эта игра стала третьей кряду без пропущенных шайб.

Важно быть первыми

После встречи Знарок отметил, что держал в уме заключительный матч группового этапа с американцами. "Понимали, что основная игра будет завтра, поэтому в третьем периоде играли короткими сменами, стараясь восстановиться к завтрашней игре", - сказал наставник российской команды.

Специалист также отметил, что для сборной России принципиально завершить групповой турнир лидером группы. "Для нас важно занять первое место в группе. Мы готовимся к этой игре, просматриваем соперника", - отметил он.

Встреча с американцами станет для россиян, вероятно, самой сложной на турнире. Данный матч определит победителя группы и даст ответ, насколько подопечные Знарка готовы к победе на чемпионате мира. Встреча состоится во вторник в 17:15 мск.

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