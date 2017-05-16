Москва будет претендовать на проведение чемпионата мира по киберспорту 2018 года

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация компьютерного спорта России (ФКС) готовится подать заявку на проведение чемпионата мира по киберспорту 2018 года. Об этом ТАСС сообщил президент ФКС Дмитрий Смит.

Кандидаты на проведение чемпионата мира должны отправить свои заявки в Международную федерацию компьютерного спорта (IeSF) до конца августа. Столица следующего турнира определится во время ближайшего первенства мира, которое пройдет в ноябре в Южной Корее.

"В следующем году у нас есть большое желание привлечь в Москву чемпионат мира, который пройдет под эгидой международной федерации, - сказал Смит. - Для проведения турнира существуют базовые условия, остальное зависят от нас".

"Вопрос в том, сможем ли мы предоставить конкурентные в сравнении с другими заявками условия. Но помимо этого есть и такой фактор, как восприятие нашей страны. У России сейчас специфическое реноме на международной арене".

Смит рассказал, что семь лет назад, когда федерация организовывала первый международный турнир, ему лично приходилось убеждать родителей иностранных участников в том, что в России "медведи не ходят по улицам и что мы не готовим яичницу на модемах".

Страна-хозяйка чемпионата мира будет определена на основе голосования членов международной федерации.