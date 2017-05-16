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Москва будет претендовать на проведение чемпионата мира по киберспорту 2018 года

Спорт
16 мая, 13:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Столица следующего турнира определится во время ближайшего первенства мира, которое пройдет в ноябре в Южной Корее

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация компьютерного спорта России (ФКС) готовится подать заявку на проведение чемпионата мира по киберспорту 2018 года. Об этом ТАСС сообщил президент ФКС Дмитрий Смит.

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Проведение первого чемпионата России по киберспорту запланировано на осень 2017 года

Кандидаты на проведение чемпионата мира должны отправить свои заявки в Международную федерацию компьютерного спорта (IeSF) до конца августа. Столица следующего турнира определится во время ближайшего первенства мира, которое пройдет в ноябре в Южной Корее.

"В следующем году у нас есть большое желание привлечь в Москву чемпионат мира, который пройдет под эгидой международной федерации, - сказал Смит. - Для проведения турнира существуют базовые условия, остальное зависят от нас".

"Вопрос в том, сможем ли мы предоставить конкурентные в сравнении с другими заявками условия. Но помимо этого есть и такой фактор, как восприятие нашей страны. У России сейчас специфическое реноме на международной арене".

Смит рассказал, что семь лет назад, когда федерация организовывала первый международный турнир, ему лично приходилось убеждать родителей иностранных участников в том, что в России "медведи не ходят по улицам и что мы не готовим яичницу на модемах".

Страна-хозяйка чемпионата мира будет определена на основе голосования членов международной федерации.

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