Российские боксеры примут участие в чемпионате Европы на Украине

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские боксеры выступят на чемпионате Европы, который примет украинский Харьков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.
Такое решение было принято по итогам встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и руководства Международной ассоциации бокса (AIBA) во главе с президентом Чинг-Куо Ву
"Россия примет участие в чемпионате Европы, который пройдет на Украине. AIBA, как главный организатор, гарантировала безопасность для наших боксеров", - сообщили в федерации.
Турнир пройдет в Харькове 14-26 июня.