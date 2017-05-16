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Российские боксеры примут участие в чемпионате Европы на Украине

Спорт
16 мая, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Турнир пройдет в Харькове 14-26 июня

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские боксеры выступят на чемпионате Европы, который примет украинский Харьков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Такое решение было принято по итогам встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и руководства Международной ассоциации бокса (AIBA) во главе с президентом Чинг-Куо Ву

"Россия примет участие в чемпионате Европы, который пройдет на Украине. AIBA, как главный организатор, гарантировала безопасность для наших боксеров", - сообщили в федерации.

Турнир пройдет в Харькове 14-26 июня.

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