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Апелляционный комитет РФС отменил полугодичную дисквалификацию игрока "Армавира"

Спорт
16 мая, 18:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Вместо этого форвард дисквалифицирован на шесть матчей, а штраф снижен с 30 до 20 тысяч рублей

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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отменил полугодичную дисквалификацию нападающего "Армавира" Андрея Мязина, отстранив его на шесть матчей. Об этом журналистам сообщил президент клуба Валентин Климко.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС наказал Мязина 4 мая за инцидент, произошедший во время матча чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Ротором-Волгоград" и "Армавиром", который состоялся 30 апреля в Волгограде и завершился победой гостей со счетом 2:1. На 72-й минуте перед тем, как показать Мязину желтую карточку за нарушение правил, главный судья встречи Сергей Смирнов, как утверждает "Армавир", толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин также толкнул Смирнова, после чего был удален с поля, КДК РФС счел, что игрок ударил арбитра головой, "Армавир" же это отрицал.

"Полностью удовлетворены решением апелляционного комитета. Комитет полностью отменил дисквалификацию первой инстанции. Вместо этого изменили дисквалификацию на шесть матчей и снизили штраф с 30 до 20 тысяч рублей", - сказал Климко.

"Кроме того, после трех матчей мы можем подать документы о приостановлении дисквалификации. Мязин уже пропустил две игры", - добавил глава клуба.

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