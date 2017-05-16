Апелляционный комитет РФС отменил полугодичную дисквалификацию игрока "Армавира"

Успенский собор в Свияжске может попасть в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКОКультура 16 мая, 18:06
Тренер Петраков договорился о продлении контракта с ФК "Томь"Спорт 16 мая, 18:04
Российский хоккеист Телегин получил травму в матче ЧМ с командой СШАСпорт 16 мая, 18:02
Чернышенко: рейтинги телепоказа Кубка Гагарина КХЛ не достигли отметки прошлого годаСпорт 16 мая, 17:57
В Южной Дакоте не удалось скрыть утечку двух баррелей нефтиСоциальная ответственность 16 мая, 17:52
Королькевич удивлен, что СБР не сообщил ему о назначении другого тренера в сборнуюСпорт 16 мая, 17:50
FT: хакеры выложили в сеть второй похищенный у спецслужб США вирусМеждународная панорама 16 мая, 17:43
Комитет по этике РФС дисквалифицировал Павлюченко на два матча за оскорбление АриСпорт 16 мая, 17:34
В Петербурге разработали памятку безопасности для любителей гулять по крышамОбщество 16 мая, 17:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отменил полугодичную дисквалификацию нападающего "Армавира" Андрея Мязина, отстранив его на шесть матчей. Об этом журналистам сообщил президент клуба Валентин Климко.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС наказал Мязина 4 мая за инцидент, произошедший во время матча чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Ротором-Волгоград" и "Армавиром", который состоялся 30 апреля в Волгограде и завершился победой гостей со счетом 2:1. На 72-й минуте перед тем, как показать Мязину желтую карточку за нарушение правил, главный судья встречи Сергей Смирнов, как утверждает "Армавир", толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин также толкнул Смирнова, после чего был удален с поля, КДК РФС счел, что игрок ударил арбитра головой, "Армавир" же это отрицал.
"Полностью удовлетворены решением апелляционного комитета. Комитет полностью отменил дисквалификацию первой инстанции. Вместо этого изменили дисквалификацию на шесть матчей и снизили штраф с 30 до 20 тысяч рублей", - сказал Климко.
"Кроме того, после трех матчей мы можем подать документы о приостановлении дисквалификации. Мязин уже пропустил две игры", - добавил глава клуба.