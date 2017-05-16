Ротенберг: чемпионат мира для сборной России по хоккею начнется с плей-офф

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпионат мира для сборной России по хоккею только начинается, сейчас надо готовиться к четвертьфиналу. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг.

Сборная России проиграла команде США в заключительном матче группового этапа со счетом 3:5 и заняла второе место в группе. Место проведения четвертьфинальной игры команды зависит от результата матча Германия - Латвия. В случае выхода немецкой сборной в плей-офф россияне проведут следующий матч в Париже.

"Готовимся к следующей игре, все только начинается. Что касается возможного переезда в Париж, то у нас все продумано. Надо сейчас говорить не об эмоциях, а думать о следующей игре. Есть над чем работать, чтобы прогрессировать", - сказал Ротенберг.