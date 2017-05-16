Мутко: российские хоккеисты сделают правильные выводы после проигрыша американцам на ЧМ

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что сборная России по хоккею сделает правильные выводы после поражения от команды США в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира. Об этом он заявил ТАСС.

Во вторник российские хоккеисты уступили команде США со счетом 3:5 и заняли второе место в группе А.

"Играли здорово, вели по ходу матча, но было много удалений, в том числе и непонятных, - отметил Мутко. - Хороший матч провели, но все выигрывать невозможно. Главные сражения еще впереди - надо играть и выигрывать. Надеюсь, выводы после сегодняшнего поражения сделают правильные".

Мутко отметил, что российская сборная показывает на чемпионате мира атакующую, быструю игру. "Мы видим, что наша команда показывает хорошую, быструю, атакующую игру, она способна играть на равных с сильнейшими и выигрывать. Пусть пока и допускает ошибки в обороне, но комбинации команды на льду - просто красота".

Соперник россиян по четвертьфиналу определится позднее. Сборная России может отправиться на матч плей-офф в Париж, если команда Германии выиграет у латвийцев. Матчи 1/4 финала пройдут 18 мая. Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.