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Сборная России сыграет с командой Чехии в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Спорт
16 мая, 23:27 дата обновления: 17 мая, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Встреча 1/4 финала пройдет 18 мая

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Игроки сборной России Сергей Андронов, Никита Гусев и Сергей Плотников (слева направо)

Игроки сборной России Сергей Андронов, Никита Гусев и Сергей Плотников (слева направо)

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России сыграют с командой Чехии в 1/4 финала чемпионата мира, игра пройдет в Париже. Об этом стало известно после заключительных матчей в группах А и В между сборными Канады и Финляндии, а также Германии и Латвии.

Канадцы победили команду Финляндии со счетом 5:2, из-за чего на третьей строчке в группе В осталась сборная Чехии, с которой команда Олега Знарка сыграет в четвертьфинале. В параллельном матче немцы победили латвийцев в группе А по буллитам и с четвертого места вышли в плей-офф турнира, для сборной России, занявшей после поражения от команды США во вторник второе место в той же группе, это значит необходимость перемещения на игру 1/4 финала из Кельна в Париж.

Матчи 1/4 финала пройдут 18 мая.

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