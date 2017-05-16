Сборная России сыграет с командой Чехии в 1/4 финала ЧМ по хоккею

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России сыграют с командой Чехии в 1/4 финала чемпионата мира, игра пройдет в Париже. Об этом стало известно после заключительных матчей в группах А и В между сборными Канады и Финляндии, а также Германии и Латвии.
Канадцы победили команду Финляндии со счетом 5:2, из-за чего на третьей строчке в группе В осталась сборная Чехии, с которой команда Олега Знарка сыграет в четвертьфинале. В параллельном матче немцы победили латвийцев в группе А по буллитам и с четвертого места вышли в плей-офф турнира, для сборной России, занявшей после поражения от команды США во вторник второе место в той же группе, это значит необходимость перемещения на игру 1/4 финала из Кельна в Париж.
Матчи 1/4 финала пройдут 18 мая.