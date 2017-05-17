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Чемпион мира Нойер не сыграет за сборную Германии на Кубке конфедераций

Спорт
17 мая, 14:29 дата обновления: 17 мая, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

В расширенный состав сборной вошли только два чемпиона мира 2014 года

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Мануэль Нойер

Мануэль Нойер

© AP Photo/Kerstin Joensson

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер пропустит Кубок конфедераций 2017 года, который продет в России. Об этом заявил главный тренер команды Йоахим Лев, которого цитирует пресс-служба сборной.

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Вратарь "Баварии" Нойер выбыл до конца сезона и может пропустить Кубок конфедераций

Вратарь мюнхенской "Баварии" получил перелом левой стопы в гостевом матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" 18 апреля и выбыл на срок до восьми недель.

В составе сборной Германии Нойер стал чемпионом мира - 2014 и бронзовым призером мирового первенства - 2010. Также он является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2012, 2016).

Состав сборной Германии

  • вратари - Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп (ПСЖ, Франция);
  • защитники - Маттиас Гинтер ("Боруссия Дортмунд"), Йонас Гектор ("Кельн"), Беньямин Хенрикс ("Байер"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома", Италия), Никлас Зюле ("Хоффенхайм");
  • полузащитники - Юлиан Брандт ("Байер"), Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия), Керем Демирбай, Себастьян Руди ("Хоффенхайм"), Диего Демме ("РБ Лейпциг"), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Лерой Сане ("Манчестер Сити", Англия), Ларс Штиндль ("Боруссия Менхенгладбах");
  • нападающие - Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс", Нидерланды).

Сборная Германии сыграет на Кубке конфедераций в группе с командами Австралии (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань) и Камеруна (25 июня, Сочи).

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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