Сборная России сыграет с чехами за выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Сборные России и Чехии сыграют в четверг в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Заняв второе место в группе на предварительной стадии, российская сборная в среду из германского Кельна переехала в столицу Франции.

Потерпев во вторник первое на турнире поражение от команды США (3:5), российская сборная вынуждена была потратить выходной день на переезд в Париж. Однако скоростной поезд задержался с отправлением на три часа, и российская делегация оказалась в столице Франции позже намеченного. С вокзала сборная России сразу отправилась на тренировку на новой для себя "АккорХотелс-Арене", которая более известна как дворец спорта "Берси".

После поражения от американцев Знарок одной из причин назвал именно усталость - матчи с командами Латвии и США разделяли менее 18 часов. Потому переезд в Париж был некстати, учитывая, что российским хоккеистам придется привыкать к новому льду. Чешская сборная сыграла в Париже уже семь матчей и могла в среду спокойно восстановить силы.

В группе В сборная Чехии заняла третье место, предыдущий матч проведя одновременно с соперниками из России. Во вторник чехи уступили сборной Швейцарии со счетом 1:3, отдав ей второе место в группе. Чешская сборная достаточно уверенно пробилась в плей-офф, проиграв лишь два матча. Помимо швейцарцев, уступили чехи победителю группы В из Канады (1:4).

Сборная Чехии оставалась без медалей на четырех предыдущих чемпионатах мира, а год назад в России чехи не сумели пробиться и в полуфинал, уступив в серии буллитов команде США. Перед началом нынешнего сезона сборную Чехии возглавил Йозеф Яндач, который ранее работал в национальной команде ассистентом Владимира Ружички и Владимира Вуйтека. Чехи под руководством Яндача неудачно выступили на сентябрьском Кубке мира, уступив путевку в полуфинал команде Европы.

Обновленная дружина Яндача

В Париж Яндач привез достаточно обновленную команду, костяк которой составляют игроки из европейских клубов, в том числе и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В команде семеро дебютантов чемпионатов мира, а самыми опытными являются капитан Якуб Ворачек из "Филадельфии", его ассистент Томаш Плеканец из "Монреаля" и форвард Роман Червенка, защищающий цвета швейцарского "Фрибур-Готтерона".

Последний чемпионский титул чехи выиграли в 2010 году, когда чемпионат мира проходил в Германии. Как и сейчас, решающие матчи семь лет назад проходили в Кельне, однако тогда из нынешнего состава за нее выступал лишь Червенка. Он является лучшим, наряду с Михалом Ржепиком и Романом Гораком, снайпером сборной Чехии на чемпионате мира. Больше Червенки (3 шайб + 3 передачи) очков на турнире набрал лишь молодой лидер чехов Давид Пастрняк из "Бостона" (1+6).

Горак выступает в КХЛ за подмосковный "Витязь" - как и защитник Якуб Ержабек. КХЛ в сборной Чехии также представляют защитник "Слована" Томаш Кундратек, форвард магнитогорского "Металлурга" Ян Коварж, спартаковец Лукаш Радил и Томаш Зогорна из "Амура". В России выступают и два вратаря чехов - Павел Францоуз из "Трактора" и Доминик Фурх из "Авангарда", хотя основным считается 25-летний Петр Мразек из "Детройта".

Матч сборных России и Чехии пройдет на "АккорХотелс-Арене" Парижа, начало - 17:15 мск. В 21:15 здесь же состоится встреча сборных Швейцарии и Швеции. В Кельне на "Ланксесс-Арене" в 17:15 сыграют сборные США и Финляндии, а в 21:15 - Канады и Германии (победитель этой встречи в полуфинале сыграет с российской либо чешской командой).

Полуфиналы чемпионата мира пройдут в Кельне 20 мая, матч за третье место и финал - 21 мая.