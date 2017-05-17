Хоккеисты сборной России прибыли в Париж на матч 1/4 финала чемпионата мира

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею прибыла в Париж, где проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Чехии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Российские хоккеисты приехали из Кельна, где проводили игры предварительного этапа, на поезде. Из-за поломки состава команда отправилась из Германии с трехчасовым опозданием. Вечером команда проведет тренировку на "АккорХотелс-Арене", полуфинал пройдет 18 мая.

Россияне уступили в заключительном матче предварительного этапа команде США со счетом 3:5 и заняли второе место в группе. С учетом того, что в плей-офф вышла сборная Германии, сборной России пришлось ехать на свой четвертьфинальный матч в столицу Франции. В случае победы над чехами сборная России сыграет 20 мая в полуфинале с победителем пары Канада - Германия, который пройдет в Кельне.

Матч Россия - Чехия начнется в 17:15 мск. В других четвертьфинальных парах 18 мая сыграют команды США и Финляндии (в Кельне), а также Швейцарии и Швеции (в Париже).