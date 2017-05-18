Народное празднование: "Спартаку" вручили кубок чемпионов России

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" в среду получил кубок чемпионов России после матча с грозненским "Тереком" (3:0). Начало церемонии затянулось из-за толчеи, которую устроили болельщики "Спартака".

Клуб пошел навстречу своим фанатам, пропустив их на поле после свистка, но те долгое время не хотели расходиться. Доступ фанатов на поле был согласован заранее, поклонники красно-белых ринулись на газон стадиона "Открытие-Арена" сразу по завершении матча. Всего на поле было более 10 тысяч человек. Болельщики сломали футбольные ворота, а их сетку растащили на сувениры.

Кубок из рук Виталия Мутко

Перед началом матча у входа на стадион "Открытие-Арена" было замечено множество важных гостей. Вручал кубок вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко, вместе с ним на поле вышел и глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. Кроме того, на триумф "Спартака" приехали посмотреть вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, глава "Лукойла" Вагит Алекперов, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, главы всех спонсоров клуба и другие.

В целом матч посетило более 43 тысяч болельщиков. Стадион был забит полностью. После матча поведение болельщиков прокомментировал Мутко, заявивший, что выход фанатов на поле - это мировая традиция, хотя организация была не на высшем уровне.

Через месяц на "Открытие-Арене" начнутся матчи Кубка конфедераций. По поводу затоптанного поля вице-премьер отметил, что оно будет восстановлено уже ко 2 июня. "Поле очень хорошее, это была последняя игра, все будет восстановлено до 2 июня", - сказал Мутко.

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что празднование чемпионства с болельщиками не получилось поставить в организованные рамки. Но, по его словам, болельщики заждались чемпионства.

Красочное шоу на трибунах

Во время матча болельщики "Спартака" активно поддерживали свою команду. Так, к началу встречи фанаты приготовили красочный перформанс на всех трибунах стадиона. На центральной трибуне при помощи листков бумаги было выложено слово "Чемпионы". Со стороны фанатских секторов - большое полотно ромбической формы, изображающее логотип клуба, а также баннер с изображением Андрея Старостина и подписью "Он все видит".

Перед стартом второго тайма баннеры были заменены, на этот раз главным героем на полотнах был главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Со стороны одной трибуны за воротами красовался большой баннер, на котором изображен итальянский специалист в белом халате и с колбой для химических опытов. Под изображением была подпись "Формула успеха".

На противоположной трибуне был вывешен такой же большой баннер с надписью "Периодическая таблица элементов чемпионства "Спартака". По центру полотна был изображен логотип "Спартака", а по сторонам от него фамилии всех причастных к победе в чемпионате.

Помимо баннеров, болельщики выпустили приготовленные конфетти, а также зажгли файеры. Из-за использованной пиротехники поле на время было задымлено, а арбитр встречи Кирилл Левников приостановил игру, но уже через две минуты матч возобновился.

Без общения с прессой

Во время вручения кубка футболисты вышли с различными флагами. Капитан Денис Глушаков был с российским флагом и надписью "Миллерово", откуда он родом, Луис Адриано - с флагом Бразилии, а голландец Квинси Промес - с флагом Суринама.

После вручения кубка команда направилась праздновать чемпионство в раздевалку. В подтрибунном помещении футболисты активно обливали шампанским себя и журналистов. Над стадионом на несколько минут был запущен праздничный салют.

Обязательные послематчевые пресс-конференции не проводились. Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов пришел в зал для пресс-конференций, но там не оказалось журналистов, которые наблюдали за вручением кубка на стадионе. Пресс- конференция главного тренера "Спартака" Карреры и вовсе была отменена. В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет получит документы от делегата матча, после чего станет ясно, по какой причине не проводилось общение итальянца с журналистами.

"Спартак" досрочно стал чемпионом 7 мая, после того как "Зенит" в Санкт-Петербурге уступил "Тереку". Красно-белые стали чемпионами России в 10-й раз.