Тренер: давление домашних трибун не мешает игре немецких хоккеистов на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборной Германии не мешает давление домашних трибун в матчах чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал главный тренер немецкой сборной Марко Штурм.

В четверг сборная Германии проведет в Кельне четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Канады (начало - 21:15 мск).

"Мы хорошо изучили соперника, у них отличные форварды. В этом году их команда выглядят лучше, чем на прошлом чемпионате. Последний матч с командой Латвии получился тяжелым для нас, но мы успели отдохнуть. Сегодня мы подготовились к игре с командой Канады, она будет крайне интересной", - сообщил Штурм.

"Не каждый день играешь с такой сильной сборной в четвертьфинале чемпионата мира, - продолжил специалист. - Нам необходимо показать свою лучшую игру и чтобы удача была на нашей стороне. Конечно, мы ощущаем давление домашних трибун, но это не мешает нашей игре. Команда готова и должна сыграть лучшим образом против столь серьезного соперника".

Наставник немецкой команды рассказал, кто из вратарей начнет встречу против канадцев."В воротах сегодня сыграет Грубауэр. Драйзайтль, как и всегда, получит сегодня много игрового времени", - сообщил главный тренер немецкой сборной.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.