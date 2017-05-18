WADA: Макларен не имел достаточно доказательств по некоторым случаям из доклада

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен не имел достаточно доказательств по некоторым случаям, которые были упомянуты в его расследовании. Об этом во время выступления на совете учредителей WADA заявил генеральный директор организации Оливье Ниггли.

В четверг в Монреале проходит совет учредителей WADA, на котором будет заслушан доклад о ходе восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Макларен не имел достаточно доказательств в некоторых случаях, которые упомянуты в отчете", - сказал Ниггли.

Независимая комиссия Макларена 18 июля 2016 года представила первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

9 декабря в Лондоне Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.