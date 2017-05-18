Габулов вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов включен в расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к Кубку конфедераций 2017 года вместо травмированного голкипера санкт-петербургского "Зенита" Андрея Лунева. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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