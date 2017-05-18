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Габулов вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций

Спорт
18 мая, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Вратарь тульского "Арсенала" заменил в составе национальной команды травмированного голкипера "Зенита" Андрея Лунева

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Владимир Габулов

Владимир Габулов

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов включен в расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к Кубку конфедераций 2017 года вместо травмированного голкипера санкт-петербургского "Зенита" Андрея Лунева. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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