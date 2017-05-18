Быков: сборной США не хватило свежести в четвертьфинале ЧМ по хоккею с финнами

КЕЛЬН /Германия/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборной США по хоккею не хватило свежести в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Финляндии. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Финны в четверг в Кельне победили американцев со счетом 2:0. В полуфинале они встретятся с победителем матча Швеция - Швейцария.

"Американцам не хватило свежести, вдохновения. У них огромный потенциал, но было мало задора. Мне кажется, они потеряли слишком много эмоций в игре с российской командой. Все-таки для них было важно сохранить победную энергетику", - сказал специалист.

В четверг сборная Россия со счетом 3:0 обыграла команду Чехии в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале подопечные Олега Знарка встретятся с победителем встречи Канада - Германия.

"Я был уверен в победе, потому что знаю наших ребят. Видел матчи сборной Чехии, поэтому победа россиян не стала для меня сюрпризом. Возможный матч с канадцами будет достойным финала", - считает Быков.

Полуфинальные матчи чемпионата мира пройдут 20 мая.