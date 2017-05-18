WADA: РУСАДА проделало большую работу по восстановлению

На пути к Канаде: сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккеюСпорт 18 мая, 23:10
Президент Бразилии отказался уходить в отставку из-за скандала вокруг записи его разговораМеждународная панорама 18 мая, 22:18
Шведская фристайлистка Хольмлунд вышла из комы, в которой пробыла пять месяцевСпорт 18 мая, 21:53
WADA: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления членстваСпорт 18 мая, 21:52
WADA: Исинбаева до 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДАСпорт 18 мая, 21:46
Российская ракета "Союз" вывела на орбиту европейский спутник связиКосмос 18 мая, 21:42
WADA: РУСАДА проделало большую работу по восстановлениюСпорт 18 мая, 21:37
Марьямяки заявил, что гордится финскими хоккеистами после победы над американцами на ЧМСпорт 18 мая, 21:33
Хоккеист Панарин расстроился, увидев пустые трибуны в матче ЧМ Россия - ЧехияСпорт 18 мая, 21:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уже проделало и продолжает выполнять большую работу по восстановлению членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Об этом на совете учредителей WADA сообщил заместитель генерального директора организации Роб Келер.
"РУСАДА многое сделало на пути к восстановлению (членства в WADA), - сказал он. - Много работы еще предстоит сделать, но РУСАДА справляется".
Выступление Келера сопровождалось презентацией, в которой было сказано о том, какие шаги были предприняты со стороны России по исправлению антидопинговой ситуации в стране. Кроме того, были озвучены четыре пункта дорожной, которые РУСАДА предстоит выполнить до конца.
"Мы увидели очень быструю реакцию со стороны России - были изменения с учетом требований и пожеланий, - продолжил Келер. - Большая часть работы проделана, но многое еще впереди. РУСАДА наняла новый персонал, который обучается людьми из UKAD (Антидопинговое агентство Великобритании)".
РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу после того, как 9 ноября 2015 года независимая комиссия WADA опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ, выдвинув ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу организации.