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WADA: РУСАДА проделало большую работу по восстановлению

Спорт
18 мая, 21:37 дата обновления: 18 мая, 22:07 UTC+3 МОНРЕАЛЬ Олег Кошелев, Даниил Студнев

Об этом на совете учредителей WADA сообщил заместитель генерального директора организации Роб Келер

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© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уже проделало и продолжает выполнять большую работу по восстановлению членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Об этом на совете учредителей WADA сообщил заместитель генерального директора организации Роб Келер.

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"РУСАДА многое сделало на пути к восстановлению (членства в WADA), - сказал он. - Много работы еще предстоит сделать, но РУСАДА справляется".

Выступление Келера сопровождалось презентацией, в которой было сказано о том, какие шаги были предприняты со стороны России по исправлению антидопинговой ситуации в стране. Кроме того, были озвучены четыре пункта дорожной, которые РУСАДА предстоит выполнить до конца.

"Мы увидели очень быструю реакцию со стороны России - были изменения с учетом требований и пожеланий, - продолжил Келер. - Большая часть работы проделана, но многое еще впереди. РУСАДА наняла новый персонал, который обучается людьми из UKAD (Антидопинговое агентство Великобритании)".

РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу после того, как 9 ноября 2015 года независимая комиссия WADA опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ, выдвинув ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

 

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