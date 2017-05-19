ЦСКА начнет "Финал четырех" баскетбольной Евролиги матчем с "Олимпиакосом"

СТАМБУЛ, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС/. ЦСКА сыграет в пятницу с греческим клубом "Олимпиакос" в полуфинальном матче баскетбольной Евролиги. В другой игре 1/2 финала испанский "Реал" встретится с турецким клубом "Фенербахче".

"Финал четырех" главного баскетбольного турнира Европы в нынешнем сезоне пройдет в Стамбуле, где ЦСКА будет защищать свой прошлогодний титул. С 2003 года армейцы лишь раз не играли в финальном турнире Евролиги - в 2011 году, выиграв главный приз в 2006, 2008 и 2016 гг. Всего на счету ЦСКА семь титулов сильнейшего клуба Европы, а в нынешнем турнире армейцы подтвердили статус одного из фаворитов, одержав 22 победы на предварительной стадии.

В этом сезоне чемпионат Евролиги проходил по новой формуле - 16 участников провели двухкруговой турнир, определив четвертьфиналистов. ЦСКА занял второе место, уступив лишь "Реалу", который одержал на одну победу больше. "Олимпиакос" занял третье место (19 побед), однако, в отличие от армейцев, греческий клуб испытал серьезные проблемы в 1/4 финала. В серии до пяти матчей "Олимпиакос" лишь в пятой встрече сломил сопротивление турецкого клуба "Анадолу Эфес", тогда как армейцам хватило трех матчей, чтобы победить испанскую "Басконию".

В Стамбуле в полную силу не сможет сыграть лидер армейцев Милош Теодосич, который пропустил несколько матчей из-за травмы. "Чувствую себя хорошо и готов помочь команде. Конечно, я готов не на 100 процентов и не смогу сыграть все 40 минут, но я почти никогда и не играю весь матч целиком. Главное, что команда на ходу и готова", - сказал сербский защитник ТАСС.

Самый неудобный соперник

Представляющий портовый пригород Афин Пирей "Олимпиакос" выигрывал Евролигу трижды - в 1997, 2012 и 2013 гг. При этом в последние годы греческий клуб стал едва ли не самым неудобным соперником для армейцев, регулярно побеждая российский клуб в решающих матчах Евролиги. "Олимпиакос" победил армейцев в полуфиналах в 2013 и 2015 гг., а в 2012 году - в решающем матче финального турнира, который также прошел в Стамбуле.

При этом в групповых стадиях Евролиги армейцы регулярно берут верх над "Олимпиакосом". Год назад греки дважды проиграли ЦСКА в "топ-16" и в итоге остались без четвертьфинала, потерпев два поражения и в нынешнем сезоне. После неудачного прошлого еврокубкового сезона руководство "Олимпиакоса" оставило на посту главного тренера Иоанниса Сфаиропулоса, который выиграл чемпионат Греции.

Главный тренер ЦСКА грек Димитрис Итудис с "Олимпиакосом" ранее связан не был, поработав с другими клубами - ПАОК, "Панионисом" и "Панатинаикосом". Зато в 2011-12 годах в ЦСКА работал Сфаирополус, который был помощником Йонаса Казлаускаса.

Полуфинальный матч между ЦСКА и "Олимпиакосом" начнется в 18:30 мск, а в 21:30 сыграют "Фенербахче" и "Реал". Матчи финального турнира пройдут на арене "Синан Эрдем", где проводит свои домашние встречи сборная Турции, а "Фенербахче" выступал в 2010-12 гг. Клуб из Стамбула в любом случае будет выступать на правах хозяев, а возглавляет "Фенербахче" самый титулованный тренер Европы Желько Обрадович, который выиграл Евролигу семь раз с четырьмя различными клубами.

"Фенербахче" хочет первый титул

При этом "Фенербахче" - единственный участник "Финала четырех", кто ранее не выигрывал Евролигу, и именно под задачу исправить ситуацию был приглашен Обрадович. Год назад "Фенербахче" был очень близок к успеху, однако в финале в Берлине уступил в овертайме ЦСКА.

На стороне "Реала" турнирный опыт и мастерство - мадридцам не было равных во время предварительной стадии, хотя в четвертьфинале "королевский клуб" и отдал один матч турецкой "Дарюшшафаке". "Фенербахче" же, как и ЦСКА, прошел стадию плей-офф без потерь, трижды обыграв греческий "Панатинаикос".

Матч за третье место (18:00) и финал (21:00) пройдут в воскресенье.

Поддержать ЦСКА в крупнейший город Турции приехали порядка 700 болельщиков. Президент Евролиги Жорди Бертомеу сказал ТАСС, что полностью доволен организацией "Финала четырех" в Стамбуле. Он также отметил, что особое внимание уделяется вопросам безопасности.

Первый Кубок европейских чемпионов по баскетболу был разыгран в 1958 году, когда титул выиграл рижский СКА, возглавляемый Александром Гомельским. Рижане победили еще дважды, а затем трофей выигрывали ЦСКА и тбилисское "Динамо". Лишь в 1964 году гегемонию советских клубов сумел прервать "Реал", который в итоге стал самым титулованным клубом Европы - девять побед.