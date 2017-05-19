Тренер Штурм заявил, что гордится игрой сборной Германии по хоккею на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер сборной Германии Марко Штурм гордится игрой, показанной его подопечными на домашнем чемпионате мира. Такое мнение он высказал журналистам.

В четверг немцы проиграли сборной Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира и завершили выступление на турнире. В полуфинале канадцы встретятся с командой России, встреча пройдет 20 мая в Кельне. Игра начнется в 16:15 мск.

"Я горжусь своими парнями. Мы провели отличный турнир. Набирали ход с каждым матчем. Канада была значительно лучше нас, но это не умоляет заслуг моих подопечных", - сказал Штурм.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.