Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный тренер сборной Канады: полуфинал ЧМ с командой России будет очень напряженным

Спорт
19 мая, 1:20 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В четверг хоккеисты сборной Канады со счетом 2:1 победили команду Германии в четвертьфинале турнира

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады будет невероятно напряженным. Такое мнение журналистам высказал главный тренер канадской сборной Джон Купер.

Смотрите также
Хоккеисты сборной Канады

Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею

В четверг сборная Канады со счетом 2:1 победила команду Германии в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале канадцы встретятся с командой России, встреча пройдет 20 мая в Кельне (начало - 16:15 мск).

"Немецкая команда сделала все, что могла. Определяющим для нас стала вторая шайба, которую забросил Скиннер. Атмосфера на арене в Кельне замечательная, местные болельщики запомнятся мне надолго", - сказал Купер.

"Если вы посмотрите на историю хоккея, то матчи Канада - Россия всегда были невероятно напряженными. С Василевским, Наместниковым и Кучеровым в "Тампа-Бэй" (клуб Национальной хоккейной лиги - прим. ТАСС) мы работали каждый день, я отлично их знаю. Рад, что у меня будет шанс сыграть против них", - добавил канадский специалист.

Во втором матче полуфинала сыграют сборные Финляндии и Швеции (начало - 20:15 мск). Матч за третье место (17:15) и финал (21:45) пройдут 21 мая в Кельне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
2
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
3
Терроризм ни при чем: в результате ЧП в Нью-Йорке погиб один человек, ранены 22
4
Слуцкий: новый удар США в Сирии подрывает антитеррористическое сотрудничество
5
В Абхазии задержали убийцу двух российских миротворцев
6
Россельхознадзор запретит молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама