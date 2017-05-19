Главный тренер сборной Канады: полуфинал ЧМ с командой России будет очень напряженным

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады будет невероятно напряженным. Такое мнение журналистам высказал главный тренер канадской сборной Джон Купер.
В четверг сборная Канады со счетом 2:1 победила команду Германии в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале канадцы встретятся с командой России, встреча пройдет 20 мая в Кельне (начало - 16:15 мск).
"Немецкая команда сделала все, что могла. Определяющим для нас стала вторая шайба, которую забросил Скиннер. Атмосфера на арене в Кельне замечательная, местные болельщики запомнятся мне надолго", - сказал Купер.
"Если вы посмотрите на историю хоккея, то матчи Канада - Россия всегда были невероятно напряженными. С Василевским, Наместниковым и Кучеровым в "Тампа-Бэй" (клуб Национальной хоккейной лиги - прим. ТАСС) мы работали каждый день, я отлично их знаю. Рад, что у меня будет шанс сыграть против них", - добавил канадский специалист.
Во втором матче полуфинала сыграют сборные Финляндии и Швеции (начало - 20:15 мск). Матч за третье место (17:15) и финал (21:45) пройдут 21 мая в Кельне.