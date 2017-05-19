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Папалукас: БК ЦСКА является фаворитом в полуфинальном матче Евролиги с "Олимпиакосом"

Спорт
19 мая, 13:31 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Встреча пройдет в пятницу в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум"

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Теодорас Папалукас

Теодорас Папалукас

© ТАСС/Станислав Красильников, архив

СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА являются фаворитами полуфинального матча Евролиги против греческого "Олимпиакоса", благодаря сильному нападению. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник ЦСКА, "Олимпиакоса" и сборной Греции Теодорас Папалукас.

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Матч пройдет в пятницу в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум", встреча начнется в 18:30 (мск). В другой полуфинальной паре сразятся турецкий "Фенербахче" и испанский "Реал". Финал турнира состоится в воскресенье.

ЦСКА трижды играл в "Финалах четырех" Евролиги против "Олимпиакоса", ни разу не сумев победить. При этом в регулярном чемпионате Евролиги этого сезона ЦСКА дважды обыграл "Олимпиакос". Общая статистика встреч ЦСКА и "Олимпиакоса" за все время также в пользу армейцев - 21 победа, 12 поражений

"В полуфинале фаворит ЦСКА, несмотря на то, что с "Олимпиакосом" в "Финалах четырех" матчи для них складываются непросто. У "Олимпиакоса" отличный состав, баскетболисты долгое время играют вместе, что очень важно. Но у ЦСКА очень сильная атака, и мы видели, что в регулярном чемпионате армейцы дважды победили греков", - сказал Папалукас.

"Если же ЦСКА выйдет в финал, то мне кажется, их соперником там будет "Фенербахче". И я бы уже не рискнул однозначно заявить, что победа будет за командой ЦСКА. Все же "Фенербахче" играет дома, при невероятной поддержке своих болельщиков. ЦСКА тут уже не будет фаворитом, но сперва надо обыграть "Олимпиакос", - отметил собеседник ТАСС.

Папалукас выступал за ЦСКА с 2002 по 2008 год, дважды выиграв Евролигу (2006, 2008). За "Олимпиакос" он играл с 2001 по 2002 год, а также с 2008-го по 2011-й. В составе сборной Греции Папалукас выиграл чемпионат Европы 2005 года и стал серебряным призером чемпионата мира - 2006.

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