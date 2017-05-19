В Белоруссии введут безвизовый режим на время ЧМ-2021 по хоккею

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В Белоруссии в 2021 году будет введен безвизовый режим на время проведения чемпионата мира по хоккею. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии, член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Сергей Гончаров.
В пятницу на конгрессе IIHF в Кельне было принято решение, что мировое первенство 2021 года пройдет в Латвии и Белоруссии.
"В Белоруссии (на время чемпионата мира) будет безвизовый режим", - сказал Гончаров.
По словам Гончарова, этот режим не является обязательным требованием IIHF. "В 2009 году, когда нам надо было бороться за чемпионат мира 2014 года, мы это и придумали. Во время презентации я передал (Рене) Фазелю (президенту IIHF. - Прим. ТАСС) гарантийное письмо от президента республики, что будет безвизовый режим. Тогда нам было это необходимо, чтобы все проголосовали за Белоруссию, а в этот раз мы на это не акцентировали внимание, поскольку все об этом знают", - отметил он.
Ранее Белоруссия и Латвия по разу отдельно проводили мировые первенства: в 2006 году (Латвия) и 2014 году (Белоруссия). Турнир 2021 года пройдет в столицах обеих стран - Минске и Риге.
Чемпионат мира 2014 года в Минске является вторым по посещаемости в истории. Тогда за матчами турнира с трибун наблюдали 640 044 болельщика. Рекордным по этому показателю является мировое первенство 2015 года в чешских Праге и Остраве (741 690).