Мутко заявил, что в России будут делать все для восстановления РУСАДА

ВЛАДИМИР, 19 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Щукина/. Российские спортивные организации и функционеры будут делать все для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Все равно это некое движение вперед. Мы исходим из того, что мы делали и будем делать все для того, чтобы РУСАДА как можно скорее получило признание. То, что мы должны сделать - подписать конвенцию, финансы обеспечить - мы все это сделали", - сказал Мутко.

Ранее глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил ТАСС, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может разрешить РУСАДА планировать и осуществлять забор допинг-проб в июне.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.