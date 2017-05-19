Глава НОАК Смирнов рассчитывает, что РУСАДА с июня сможет проводить допинг-тестирование

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов надеется, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне получит право планировать и забирать допинг-пробы у российских спортсменов. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг в Монреале состоялся совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором был представлен доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. WADA отметила прогресс российской стороны в реализации поставленных требований, однако четыре пункта дорожной карты на текущий момент полностью не исполнены.

"Мы очень рассчитываем, что нашему агентству (в июне) будет предоставлено право планировать и работать с забором допинг-проб. Это значительный шаг вперед и результат плодотворных переговоров, которые ведутся на всех уровнях. В этом деле мы очень хорошо интегрированы, происходит достойная координация действий", - сказал Смирнов.

Глава НОАК также отметил, что WADA довольно сотрудничеством с Россией. "Они сами об этом говорят (о восстановлении в ноябре), о том, что довольны сотрудничеством с нами. Руководство WADA, избранное и номенклатурное, с пониманием относится к нашей позиции, и мы находим общий язык", - добавил Смирнов.

В настоящий момент РУСАДА признано несоответствующим кодексу WADA. Московская антидопинговая лаборатория и РУСАДА фактически не функционируют с ноября 2015 года, когда были представлены результаты расследования независимой комиссии WADA о допинговых нарушениях в России. Забор допинг-проб последние 1,5 года осуществляет Британское антидопинговое агентство.