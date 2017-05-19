Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава НОАК Смирнов рассчитывает, что РУСАДА с июня сможет проводить допинг-тестирование

Спорт
19 мая, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии также отметил, что WADA довольно сотрудничеством с Россией

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Смирнов

Виталий Смирнов

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов надеется, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне получит право планировать и забирать допинг-пробы у российских спортсменов. Об этом он рассказал ТАСС.

Смотрите также

Четыре шага до признания: РУСАДА близко к возвращению в антидопинговую семью

В четверг в Монреале состоялся совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором был представлен доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. WADA отметила прогресс российской стороны в реализации поставленных требований, однако четыре пункта дорожной карты на текущий момент полностью не исполнены.

"Мы очень рассчитываем, что нашему агентству (в июне) будет предоставлено право планировать и работать с забором допинг-проб. Это значительный шаг вперед и результат плодотворных переговоров, которые ведутся на всех уровнях. В этом деле мы очень хорошо интегрированы, происходит достойная координация действий", - сказал Смирнов.

Глава НОАК также отметил, что WADA довольно сотрудничеством с Россией. "Они сами об этом говорят (о восстановлении в ноябре), о том, что довольны сотрудничеством с нами. Руководство WADA, избранное и номенклатурное, с пониманием относится к нашей позиции, и мы находим общий язык", - добавил Смирнов.

В настоящий момент РУСАДА признано несоответствующим кодексу WADA. Московская антидопинговая лаборатория и РУСАДА фактически не функционируют с ноября 2015 года, когда были представлены результаты расследования независимой комиссии WADA о допинговых нарушениях в России. Забор допинг-проб последние 1,5 года осуществляет Британское антидопинговое агентство.

Смотрите также

Смирнов: Исинбаева останется в наблюдательном совете РУСАДА

Мутко рассчитывает, что РУСАДА будет полностью восстановлено к ноябрю

Риди: ситуация с РУСАДА не должна повлиять на участие россиян в Олимпиаде 2018 года

Риди ожидает, что РУСАДА будет восстановлено в правах в ноябре

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"
2
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Патрушев: РФ не звала Украину и Грузию на саммит Совбезов в Твери, США отказались сами
5
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
6
Власти Москвы не планируют в ближайшее время строить метро в Мытищах
7
Оплата метро и МЦК через Android Pay обойдется пассажирам в один рубль в течение месяца
Темы дня
Загрузка...
Реклама