Селянне: ЧМ-2021 по хоккею мог стать лучшим в истории Финляндии

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Чемпионат мира по хоккею 2021 года мог стать лучшим в истории Финляндии. Такое мнение ТАСС высказал бывший хоккеист сборной Финляндии, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли Теему Селянне.
В пятницу в ходе конгресса Международной федерации хоккея было определено место проведения чемпионата мира 2021 года. Победила совместная заявка Белоруссии и Латвии, которая опередила заявку из Финляндии.
"Я расстроен случившимся. Мы хотели провести у себя турнир, который мог бы стать лучшим в истории. У нас новые арены, отличная инфраструктура, - сказал Селянне. - Я разочарован нашим проигрышем, но хочу поздравить Белоруссию и Латвию".
Финляндия принимала чемпионаты мира восемь раз.