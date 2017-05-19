Селянне: ЧМ-2021 по хоккею мог стать лучшим в истории Финляндии

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Чемпионат мира по хоккею 2021 года мог стать лучшим в истории Финляндии. Такое мнение ТАСС высказал бывший хоккеист сборной Финляндии, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли Теему Селянне.

В пятницу в ходе конгресса Международной федерации хоккея было определено место проведения чемпионата мира 2021 года. Победила совместная заявка Белоруссии и Латвии, которая опередила заявку из Финляндии.

"Я расстроен случившимся. Мы хотели провести у себя турнир, который мог бы стать лучшим в истории. У нас новые арены, отличная инфраструктура, - сказал Селянне. - Я разочарован нашим проигрышем, но хочу поздравить Белоруссию и Латвию".

Финляндия принимала чемпионаты мира восемь раз.