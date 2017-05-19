Воронцевич: баскетболистам ЦСКА нельзя опускать руки перед матчем за бронзу Евролиги

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СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА нужно провести правильную работу над ошибками и хорошо подготовиться к матчу за третье место Евролиги. Об этом журналистам заявил форвард московской команды Андрей Воронцевич.
ЦСКА в пятницу в полуфинале Евролиги со счетом 78:82 уступил греческому "Олимпиакосу". Игра за третье место пройдет в воскресенье, соперником армейцев будет команда, которая проиграет в другом полуфинале - либо турецкий "Фенербахче", либо испанский "Реал".
"Нельзя было недооценивать "Олимпиакос", особенно их лидеров (Вассилиса) Спанулиса и (Георгиоса) Прентезиса. Они в очередной раз доказали, что являются звездами баскетбола. Сейчас нам надо пережить это поражение, опускать руки нельзя. Нужно провести работу над ошибками и готовиться к матчу за бронзу", - сказал Воронцевич.