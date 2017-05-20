Расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2018 будет подан до 1 октября

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) подаст расширенный состав сборной России на Олимпийские игры 2018 года до 1 октября. Об этом журналистам заявил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

"ФХР подаст расширенный состав сборной России на Олимпийские игры до 1 октября", - сказал Курбатов.

В связи с решением Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не прерывать регулярный чемпионат на время Олимпиады, игроки, выступающие за океаном, рискуют пропустить Игры.