Расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2018 будет подан до 1 октября

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) подаст расширенный состав сборной России на Олимпийские игры 2018 года до 1 октября. Об этом журналистам заявил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
"ФХР подаст расширенный состав сборной России на Олимпийские игры до 1 октября", - сказал Курбатов.
В связи с решением Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не прерывать регулярный чемпионат на время Олимпиады, игроки, выступающие за океаном, рискуют пропустить Игры.