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Фазель: окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 может быть принято в июне

Спорт
20 мая, 16:25 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Окончательное решение по участию игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года может быть принято в июне. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир.

"Мы говорили с заместителем комиссара НХЛ Биллом Дэйли, также общались с Сандрой Монтеро, работающей в профсоюзе игроков НХЛ. У нас есть план B, все еще остается небольшой шанс, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде. Мы всегда открыты для переговоров", - сказал Фазель.

"Все спрашивают про дедлайн, но его трудно определить. Возможно, это случится во время драфта НХЛ (23-24 июня)", - добавил президент IIHF.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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