Койву поблагодарил тренера Юрзинова на церемонии введения в Зал славы IIHF

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший форвард сборной Финляндии Саку Койву, введенный в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF), поблагодарил советского и российского тренера Владимира Юрзинова за работу с ним в течение своей карьеры.

"Хотел бы поблагодарить Владимира Юрзинова и ТПС за то, что они помогли мне в становлении как игрока", - сказал Койву.

Церемония введения в Зал славы IIHF проходит в воскресенье в Кельне. Первым клубом Койву был финский ТПС, который в 1992-1998 годах тренировал Юрзинов.

Койву является чемпионом мира, а также четырехкратным призером Олимпийских игр.